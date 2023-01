Anche oggi, sabato 28 gennaio 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 28 gennaio 2023

ATTENZIONE: LA PUNTATA FINISCE ALLE 16:30

Demir (Murat Ünalmış) decide di chiedere perdono a Cengaver (Kadim Yaşar) per salvare l’amicizia e chiede a Zuleyha di fare lo stesso con Nihal (Ebru Aytemur), ma nessuno dei due accetta le scuse. Sermin (Ebru Aytemur) riceve una notifica del tribunale nella quale si richiede il pagamento di tutti i debiti maturati con la famiglia Yaman nel corso degli anni.

Sermin si rivolge a Yilmaz, che si propone di aiutarla sia tramite avvocati, che economicamente mantenendo Betul a Parigi. Alla villa, Fadik (Polen Emre) insinua che Gaffur (Bülent Polat) abbia una relazione extraconiugale con Seher (Ebru Ünlü) e Saniye (Selin Yeninci) attacca la ragazza con tanta foga che Hunkar (Vahide Perçin) è costretta a intervenire. Per allontanare le due donne, Hunkar manda Seher al cottage, dove dovrà servire la cena a Demir e suo cugino. Dopo cena, Ercument decide di uscire, mentre Demir, ubriaco, rimane da solo con Seher.

In preda alla confusione, Demir scambia Seher per Zuleyha e la ragazza se ne approfitta. Il mattino seguente, Demir si sveglia con Seher nel suo letto. Gli uomini di Hatip (Mehmet Polat) vanno a infastidire i lavoratori di Yilmaz; secondo Yilmaz, Hatip vuole mettere zizzania tra lui e Demir.

Ercument si reca in un locale notturno accompagnato da Apti. Di conseguenza, Seher approfittando dell’ubriachezza di Demir, si infila nel suo letto. Demir nega disperatamente che sia successo qualcosa; ma la messa in scena di Seher prevede proprio che lui, in quanto ubriaco, non si ricordi di nulla. E infatti Demir, incerto sull’accaduto, spinge Hunkar a comprare il silenzio di Seher, che, incinta di un figlio, conta evidentemente sui soldi della famiglia Yaman per sostenerne la crescita e l’educazione.

