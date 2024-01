Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 27 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 27 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Tra Rasit (Şahin Vural) e Gaffur (Bülent Polat) c’è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato, quindi sarebbero ricchi se non fosse che non riescono più a trovare l’atto di acquisto.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu), venuta a conoscenza del successo del loro investimento, si precipita a chiamare l’ufficio del catasto per ottenere maggiori informazioni. Sermin scopre di essere stata tradita sulla questione dei terreni edificabili dalla sua amica Fusun (Yeliz Doğramacılar) e decide di affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, Sermin la minaccia dicendole che gliela farà pagare.

Anche i rapporti tra Zuleyha e Fikret (Furkan Palalı) stanno diventando problematici. Fikret si sente offeso perché Zuleyha non si è più affidata a lui per risolvere i problemi economici dell’azienda Yaman, ed è geloso di Hakan-Mehmet (Ibrahim Celikkol).

Zuleyha riesce a fargli capire che non ci sono motivi per dubitare di Hakan-Mehmet. I due si riappacificano e il giorno seguente decidono di andare a fare un picnic insieme. Betul (İlayda Çevik) si sente messa da parte. Spronata dalla madre, escogita un piano per conquistare le attenzioni di Fikret.

Hakan dichiara il suo amore a Zuleyha, che è confusa sui suoi sentimenti. A Mersin, Fikret e Betul aspettano invano l’arrivo di Hakan Gumusoglu, per poi scoprire che c’è stato un malinteso e che l’uomo in questione non è il fantomatico nemico di Demir (Murat Ünalmış). Durante l’attesa, Betul chiede a Fikret se prova qualcosa per lei, ma lui risponde che è ancora troppo confuso dai recenti avvenimenti che hanno scosso drasticamente la sua vita.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.