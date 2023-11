Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 25 novembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 25 novembre

-La puntata finisce alle 16:30-

Fekeli (Kerem Alışık), saputo che non è stato Fikret (Furkan Palalı) a causare l’incidente di Zuleyha, si reca da suo nipote per scusarsi di averlo denunciato. Fikret non riesce a perdonarlo, in quanto lo zio ha tradito la sua fiducia. Umit (Hande Soral) va a trovare a Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Demir (Murat Ünalmış), infastidito dalle continue visite dell’ex amante, le intima di non farsi più vedere.

Intanto, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) confida a Lutfiye (Hülya Darcan) che ha scoperto che la donna che Sevda (Nazan Kesal) invocava mentre delirava era proprio Umit, che ha un secondo nome sconosciuto a tutti: Ayla. Sermin crede che Sevda e Umit si conoscano da molto tempo, ma non riesce ancora a spiegarsi il motivo. Sul momento, Lutfiye (Hülya Darcan) non sembra interessata a questa rivelazione, ma, successivamente, va in ospedale a parlare con la dottoressa.

Sevda cerca inutilmente di convincere Umit a dimenticare Demir. Umit la ricatta dicendole che, se non l’aiuterà a distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha, non la rivedrà mai più. Sevda, anche se a malincuore per non perdere la figlia appena ritrovata, comincia a insinuare in Demir il dubbio che Zuleyha possa essere ancora legata al ricordo di Yilmaz (Uğur Güneş), sfruttando così la sua gelosia nei riguardi di quello che è stato a lungo il suo rivale in amore.

Lutfiye riferisce a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit, gli dice che l’ha affrontata in ospedale e che per questo motivo Umit se n’è andata. Sevda fa pubblicare sul giornale un annuncio, per far capire a Umit che farà tutto quello che lei gli ha chiesto.

