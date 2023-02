Anche oggi, sabato 25 febbraio 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 25 febbraio 2023

-ATTENZIONE: la puntata va in onda fino alle 16:30-

Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) apprendono che Cetin (Aras Şenol) è in prigione e si recano dal procuratore per scagionarlo. Il colloquio termina con l’arresto di Yilmaz. Anche Demir (Murat Ünalmış) nel frattempo viene portato in prigione. Yilmaz e Demir, messi nella stessa cella, danno inizio ad una rissa e vengono portati in celle di isolamento contigue. Yilmaz informa Demir della lettera scritta da Zuleyha.

Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, fanno visita al direttore della prigione per evitare che i due si parlino. Zuleyha tenta di raggiungere il carcere per parlare con Demir ma viene ostacolata da Saniye. Gaffur conferma a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Zuleyha. Alla villa, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto che termina con una dichiarazione di guerra. A causa della vicenda della lettera, Zuleyha vorrebbe che Hunkar licenziasse Gaffur e Saniye (Selin Yeninci); cosa che vuole anche Demir. Hunkar, però, pur credendo alla colpevolezza di Gaffur (Bülent Polat), per non mandarlo via si aggrappa alla mancanza di prove certe.

Nel frattempo Yilmaz viene rilasciato in attesa di processo, e a Demir, che rimane in prigione, viene contestata l’accusa di omicidio nei confronti di Cengaver (Kadim Yaşar), con conseguente richiesta di condanna alla pena capitale. Yilmaz, che, saputo dell’omicidio, vorrebbe fare giustizia da solo, intende manifestare a Zuleyha il suo rammarico per i fraintesi intercorsi fra di loro; ma Fekeli lo invita a considerare che Mujigan (Melike İpek Yalova) lo ama, e che anche Zuleyha è sposata; cosa che getta Yilmaz in un profondo sconforto.

