Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 24 febbraio 2024, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 24 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Lutfiye (Hülya Darcan) e il sindaco incontrano alcuni cittadini di Cukurova e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo molto successo. Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, viene fermata da Vahap (Ergün Metin). Zuleyha scopre che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap.

Sconvolta, riferisce l’accaduto ad Hakan (Ibrahim Celikkol), il quale picchia Vahap. Quest’ultimo, umiliato, inizia a gridare che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. In città, dove è considerato pazzo, nessuno gli crede. Nessuno tranne Betul (İlayda Çevik), che capisce che sta per perdere la sua arma di ricatto, cioè la foto che testimonia che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu, e per questo Betul scrive una lettera in cui ricatta Mehmet: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità.

Nel frattempo, Fikret (Furkan Palalı), che ha assistito alla scenata di Vahap, si reca insieme a Cetin (Aras Şenol) a casa dell’uomo e cerca di farsi dire se quanto ha detto è la verità, ma senza successo. Vahap dichiara di aver inventato tutto. Zuleyha, nel frattempo, tra la posta arrivata in ufficio trova una lettera indirizzata a Mehmet che la insospettisce.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.