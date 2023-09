Anche oggi, sabato 23 settembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 23 settembre

Yilmaz (Uğur Güneş) è sempre ricoverato in gravi condizioni dopo che Demir (Murat Ünalmış) l’ha salvato dal tragico incidente d’auto. Demir va a fargli visita in ospedale e si scusa con lui per tutto il dolore provocatogli in questi anni. Yilmaz lo perdona e gli chiede di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan (Ahmet Doğan), in caso lui non dovesse farcela.

Fekeli aggiorna i notabili di Cukurova sulle condizioni di salute di Yilmaz e dichiara davanti a tutti che, d’ora in poi, Demir sarà come un figlio per lui. L’eterna faida tra le due famiglie sembra essersi conclusa. Gaffur (Bülent Polat) comunica a Gulten (Selin Genç) e Cetin (Aras Şenol) di volersi trasferire in Germania, in quanto, dopo l’arrivo di Sevda (Nazan Kesal), la situazione alla villa è diventata insopportabile, soprattutto per Saniye.

Zuleyha rimane a vegliare su Yilmaz, che improvvisamente si aggrava e dopo aver confessato il suo eterno amore a Zuleyha, Yilmaz muore. Zuleyha, Mujgan (Melike İpek Yalova) e Fekeli (Kerem Alışık) si recano in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz, e ciascuno di loro si prende un momento per congedarsi da lui.

Prima del funerale, Behice si sloga una caviglia, e dunque non può parteciparvi. Ciò scatena i pettegolezzi di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun, che sospettano che la donna non abbia presenziato perché incapace di nascondere la propria gioia per la morte di Yilmaz. Infatti, in seguito alla sua morte, Mujgan eredita una grande fortuna. Demir decide di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Yilmaz, e Fekeli lo invita a restare, dicendogli che ormai lo considera come un figlio.

