Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 23 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 23 dicembre

-La puntata finisce alle 16:30-

Fikret (Furkan Palalı) intuisce che il nemico di Demir (Murat Ünalmış), nonché responsabile dell’attacco alla tenuta, è Hakan Gumusoglu (Ibrahim Çelikkol), fratello dell’uomo che Fekeli (Kerem Alışık) ha investito ed ex-socio di Demir e compagno di università.

Lutfiye (Hülya Darcan) ipotizza che possa essere proprio lui ad aver acquistato le azioni della famiglia Yaman. Intanto, a Smirne, Abdulkadir (Erkan Bektaş) informa telefonicamente Hakan della morte del fratello. Betul (İlayda Çevik), che vuole impossessarsi dell’azienda di Demir, è preoccupata in quanto non si conosce l’acquirente del 25% delle quote societarie vendute da Zuleyha.

La notizia dell’assalto a casa di Demir raggiunge Fekeli in prigione, che chiede un permesso per uscire e occuparsi della sua famiglia e di quella di Demir. Zuleyha attende invano notizie dal marito. Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) vigilano su Uzum (Neva Pekuz), ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda. Per caso, Saniye vede Cumali godersi un ricco banchetto e, accecata dalla rabbia e dal dolore, lo aggredisce davanti ai passanti.

Hakan viene informato da Abdulkadir riguardo alla morte del fratello Erkan e decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello. Umit (Hande Soral) è convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per sbarazzarsi di lei, quindi continua a tormentare Zuleyha.

Provata dal dolore, Zuleyha cede alla rabbia e solo l’intervento delle presenti scongiura il peggio. Le ricerche di Demir continuano, ma nessuno sembra sapere dove sia. Mentre Zuleyha si dispera non avendo più notizie di suo marito, nella casa di Fekeli avviene un’esplosione. Betul che si trova in casa in quel momento si salva riuscendo a mettere in salvo il piccolo Kerem Ali. Fikret sospetta che l’esplosione in casa Fekeli sia opera di Hakan.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.