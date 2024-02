Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera dio Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 22 febbraio 2024, alle 14:10 ed alle 21:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 22 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-Puntata delle 14:10-

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun (Yeliz Doğramacılar), in procinto di andare a Mersin in vacanza, si recano da Colak (Altan Gördüm) a offrirgli una sospetta solidarietà. Vahap (Ergün Metin) vorrebbe punire Betul (İlayda Çevik) per il furto del film che l’uomo ha montato ad arte contro Fikret (Furkan Palalı) per accusarlo di traffico di droga, ma Betul lo raggira promettendogli una serata galante. Fadik (Polen Emre) si lamenta con Rasit (Şahin Vural) per l’ospitalità offerta alla cugina Cevriye (Irmak Aydın). Uzum (Neva Pekuz), vittima di un brutto incidente di cui Zuleyha si ritiene responsabile, guarisce e rientra a casa dall’ospedale.

-Puntata delle 21:30-

Cetin (Aras Şenol) piange sulla tomba della sua amata Gulten (Selin Genç) e sembra non riuscire a dare più un senso alla propria vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall’incidente e Hakan (Ibrahim Celikkol) va a trovarla portandole un regalo.

Anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan. È convinto, infatti, che l’uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i propri sospetti. Il ragazzo lo sprona a non rinunciare a Zuleyha, perché il vero amore non può essere messo a tacere.

Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l’avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak. L’uomo, con l’aiuto di Vahap (Ergün Metin), ha escogitato un piano per entrare nelle grazie di Zuleyha, ma un evento inaspettato cambia tutte le carte in tavola.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) è in ristrettezze tali da dover scroccare i pasti a Fusun (Yeliz Doğramacılar). Pensa però che Fusun possa essere una rivale nel recare conforto al ricco e potente Colak, affranto dall’aver causato il suicidio del figlio.

Il ragazzo, pur di compiacere il padre Colak, aveva rapito Zuleyha ma Hakan, informato dalla “talpa” Cavus, ha salvato Zuleyha e rientra nella vita di lei, forse più saldamente di un tempo. Fikret, visto il ritorno di Mehemet-Hakan nelle grazie di Zuleyha, si impegna più che mai nel cercare di smascherare Mehemet malgrado Lutfiye (Hülya Darcan) e Cetin (Aras Şenol) tentino di placarlo. Alla Tenuta Yaman, Rasit non tollera ordini dal neo-capo Gaffur, e Cevriye usurpa a Fadik un ruolo: da ospite diviene cuoca stipendiata, nonché vittima del delirio persecutorio di Azize (Serpil Tamur).

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.