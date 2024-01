Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, domenica 21 gennaio 2024, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 21 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 23:30-

Leyla é stata dimessa dall’ospedale e la famiglia, per festeggiare, organizza una serie di eventi di beneficenza. Hakan (Ibrahim Çekkoli) sta parlando con Abdulkadir (Erkan Bektaş), quando viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e si precipita alla villa.

La sua reazione conferma i sospetti di Abdulkadir: il suo socio si è innamorato di Zuleyha e la conferma definitiva gli arriva da Betul (İlayda Çevik): Zuleyha ha una perdita di venti milioni di dollari a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento e Hakan si propone di donare quei soldi all’azienda senza pretendere niente in cambio.

Nel frattempo, in città, tutti parlano di Betul e Fikret (Furkan Palalı) come una nuova coppia. Iskender, padre di Umit (Hande Soral), riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L’uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell’omicidio viene sospettato Demir (Murat Ünalmış). La telefonata anonima è opera di Abdulkadir, che è in possesso della pistola con cui Zuleyha ha sparato ad Umit.

Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola che ha ucciso Umit e su cui ci sono le impronte di Zuleyha. Abdulkadir pone però delle condizioni che Hakan rifiuta dimostrando di non essere innamorato di Zuleyha. Nel frattempo, alla villa, Zuleyha è disposta a costituirsi per salvare l’onore di Demir, ma viene fermata da Fikret e Lutfiye (Hülya Darcan). Abdulkadir allora mette in atto il suo piano.

