Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 20 gennaio 2024, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 20 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Zuleyha invita Demir (Murat Ünalmış) a farsi vivo annunciando pubblicamente l’intenzione di chiedergli il divorzio. Ciò provoca illazioni riguardo una relazione intercorsa fra Demir e Hulya, sorella di Hakan (Ibrahim Celikkol); il quale sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, si avvicina sentimentalmente e apparentemente corrisposto alla stessa Zuleyha.

Saniye (Selin Yeninci) e Fadik (Polen Emre) cacciano di casa Gaffur (Bülent Polat) e Rasit (Şahin Vural), che vittime della truffa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), hanno acquistato un terreno destinato a esproprio credendolo edificabile. Fikret dopo un litigio con Cetin che ha costretto quest’ultimo al licenziamento, si riappacifica con lui, chiedendo scusa.

Fikret fa pace anche con Zuleyha ma rimane interdetto vedendo la stessa ballare con Mehmet a una festa di fidanzamento. Durante la cerimonia di fidanzamento di due giovani, Zuleyha e Hakan fanno scalpore con il loro lento sulla pista da ballo. Tutti a Cukurova sono convinti che la notizia del divorzio di Zuleyha abbia a che fare con il rapporto tra lei e il suo nuovo socio.

Arrabbiato per questa vicinanza tra Zuleyha e Hakan, l’indomani Fikret si reca alla tenuta per portare via Lutfiye e Kerem Ali. Mentre Zuleyha e Fikret discutono della questione, Fadik lascia Leyla da sola sul terrazzo e la bambina cade in giardino. Fikret e Zuleyha si precipitano in ospedale, dove, dopo molte ore, vengono rassicurati sul fatto che la bambina non ha riportato alcun danno.

Alla villa, Fadik è distrutta dal senso di colpa per quanto è successo a Leyla e teme che Zuleyha la licenzi. Betul (İlayda Çevik) è gelosa del rapporto tra Zuleyha e Fikret. Intanto, Hakan inizia a farsi qualche domanda sul rapporto tra Betul e Abdulkadir (Erkan Bektaş).

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.