Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Terra Amara, anticipazioni 2 marzo 2024: Zuleyha in cerca di Fikret e Cetin

Nuove anticipazioni di sabato 2 marzo 2024, alle 14:30 su Canale 5, per Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 2 marzo: Zuleyha aiuta Fikret e Cetin

Vahap cerca Bayram

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Vahap (Ergün Metin), su richiesta di Hakan (Ibrahim Celikkol), si mette sulle tracce di Bayram, sospettato di aver piazzato la bomba nell’auto di Hakan. Durante le ricerche, Vahap si imbatte in Colak (Altan Gördüm) in compagnia di Bayram e assiste all’omicidio di quest’ultimo per mano di Colak.

Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret (Furkan Palalı) e Cetin (Aras Şenol), bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. Cevriye (Irmak Aydın) origlia di nascosto e informa l’ignara Luftiye (Hülya Darcan) della situazione, e lei sprofonda nel panico.

Fadik torna in cucina

Zuleyha rimprovera Cevriye intimandole di stare al suo posto, pena il licenziamento. Così Fadik (Polen Emre) riprende possesso della cucina. Abdulkadir (Erkan Bektaş) si riavvicina a Vahap che cerca qualcosa ma trova un biglietto di Fikret che lo manda su tutte le furie.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) al ristorante con le amiche vanta un prossimo matrimonio con Colak (Altan Gördüm) ma quando vede arrivare sua figlia Betul (İlayda Çevik) accompagnata da Colak cade nello sconforto. Intanto Hakan, su richiesta di Zuleyha, arriva a Beirut per cercare Fikret e Cetin.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.