Anche oggi, lunedì 2 gennaio 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 2 gennaio 2023

ATTENZIONE: fino al 5 gennaio la soap va in onda fino alle 15:40

Zuleyha e Mujgan (Melike İpek Yalova) hanno avuto un brutto incidente automobilistico. Demir (Murat Ünalmış) e Yilmaz (Uğur Güneş), preoccupati per la salute delle loro compagne, accorrono all’ospedale per vegliarle. Purtroppo l’ospedale è stracolmo e le due donne sono costrette a condividere la stessa stanza.

Zuleyha soffre terribilmente nel vedere Yilmaz e Mujgan insieme e prega Demir di trovare una stanza singola. Demir arriva addirittura ad offrire del denaro a un paziente che sta per essere dimesso affinché liberi prima il suo letto, ma la sofferenza di Zuleyha è troppa e la donna decide di tornare a casa contro il parere medico.

Nel frattempo anche Mujgan torna a lavorare in ospedale e Yilmaz decide di portare l’auto in officina per farla controllare. I sospetti di Fekeli (Kerem Alışık) sono fondati: l’auto è stata manomessa. Cengaver (Kadim Yaşar), sommerso dai debiti, chiede a Demir di restituirgli il denaro investito nel caseificio ora che la società è sciolta, ma Demir si rifiuta; Nihal propone quindi di vendere l’oro della sua dote.

Fekeli comunica alle sue guardie che qualcuno ha manomesso i freni dell’auto di Yilmaz. Zuleyha assicura Mujgan di non provare più nulla per Yilmaz e le augura di essere felici insieme, Zuleyha dice a Demir di aver capito di amarlo, ma Demir è convinto che sia solo riconoscenza per esser stato al suo capezzale dopo l’incidente.

