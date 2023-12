Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 2 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 26 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2023 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata 2 dicembre

-La puntata finisce alle 16:30-

Fekeli (Kerem Alışık) e Cetin (Aras Şenol) sono alla ricerca di Fikret (Furkan Palalı), ma l’uomo sembra essersi volatilizzato. Nel frattempo Zuleyha ripresasi dal colpo ricevuto da Fikret quando è scappato, dice a Sadi di voler tornare a casa, nonostante l’investigatore sia in disaccordo.

A villa Yaman, durante la notte, una banda di criminali armati entra nella villa per svaligiarla. Sevda (Nazan Kesal) cerca di fermare uno dei banditi che aveva preso Adnan (Ahmet Doğan) in ostaggio sparandogli a una gamba. Mentre il bandito prende la mira per uccidere Sevda, Zuleyha lo uccide con un colpo di pistola. Le donne decidono di mantenere il segreto su quanto accaduto e seppelliscono il cadavere.

Intanto, alla stazione di polizia Fekeli testimonia in favore di Demir (Murat Ünalmış) che viene rilasciato. Alla tenuta degli Yaman si cerca di riparare i danni fatti dagli uomini che hanno assaltato la villa il giorno prima. Tra le molte persone che vengono ad aiutare, si presenta anche un uomo misterioso che chiede lavoro a Gaffur (Bülent Polat).

Fikret, inizialmente sospettato di aver organizzato il colpo, viene rilasciato per mancanza di prove. Ad aspettarlo ci sono Lutfiye (Hülya Darcan) e Fekeli. Zio e nipote, dopo un periodo travagliato, riescono finalmente a chiarirsi e a riappacificarsi.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.