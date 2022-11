Anche oggi, sabato 19 novembre 2022, alle 14:30 su Canale 5 vanno in onda tre nuove puntate di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 2022 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntate 60-61-62 del 19 novembre 2022

Sabahattin (Turgay Aydın) presenta Mujgan a Yilmaz (Uğur Güneş), che vuole organizzare una giornata di visite mediche per le famiglie dei suoi dipendenti. Mujgan accetta l’incarico, e visita i pazienti insieme a Sabahattin. Demir (Murat Ünalmış) telefona ad Aycan, avvocatessa divorzista, e le intima di dissuadere Sabahattin dal portare avanti la causa di divorzio, se non vuole incorrere in gravi conseguenze.

Sabahattin, però, vuole ancora divorziare da Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Ma Demir, per preservare il buon nome della famiglia, vuole convincerlo a rinunciare. Dopo un duro confronto tra i due, Demir decide di tagliare i fondi a Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sabahattin. Zuleyha (Hilal Altınbilek), che sta progettando la fuga dalla tenuta, vede casualmente Yilmaz in compagnia di un’altra donna, Mujgan, e teme di essere stata dimenticata dall’amato.

Intanto, Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) sono tornati a lavorare per Demir, ma il ruolo di capo dei braccianti, prima svolto da Gaffur, è stato affidato ad un’altra persona, Halil. Per riprendersi il suo posto, Gaffur ordisce un piano: invita Halil lungo il canale per un brindisi, lo fa ubriacare e poi, nella notte, libera i cavalli di Hunkar (Vahide Perçin) in modo che la colpa ricada su di lui.

Demir scopre che Yilmaz e Fekeli (Kerem Alışık) hanno chiuso un affare con un importante imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone, così incarica i suoi uomini di bagnarlo per renderlo inutilizzabile. Husamettin, uno dei tre testimoni che ha mandato Fekeli in prigione, sul letto di morte manda a chiamare Hunkar per rivelarle un segreto riguardo all’omicidio di suo marito.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.