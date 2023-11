Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 18 novembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 18 novembre

Umit (Hande Soral) rivela a Sevda (Nazan Kesal) di essere sua figlia. Sevda, scioccata per ciò che scopre, ha un infarto e viene ricoverata. Zuleyha, recatasi per altri motivi in ospedale, viene informata da Mujgan (Melike İpek Yalova) dell’accaduto e corre da Sevda. Poco dopo la raggiunge anche Demir (Murat Ünalmış).

Sevda, in ospedale, dice alla figlia di non averla abbandonata, ma Umit resta convinta delle colpe della madre. Giunge Sermin (Sibel Taşçıoğlu) che chiede a Sevda chi sia Ayla; Sevda per non rispondere si finge confusa. Fikret (Furkan Palalı), che non è in Germania, come conferma la visita di Fekeli (Kerem Alışık) al suo socio ad Amburgo ha spedito a Zuleyha foto che mostrano Umit in atteggiamenti intimi con Demir.

Umit, complice di Fikret, in un sol colpo vorrebbe scagionare sé stessa e allertare Demir suggerendogli che Fikret potrebbe essere il mittente delle foto; ma alla fine offesa perché Demir non la vuole alla festa di Adnan (Ahmet Doğan) abbraccia la “causa” di Fikret. Gaffur (Bülent Polat), cacciato dalla villa, si impegna in lavori occasionali; mentre Uzum (Neva Pekuz) confessa a Gulten (Selin Genç) di sentire la sua mancanza e quella di Saniye (Selin Yeninci).

