Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 18 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 18 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Sembra una normalissima giornata a casa Yaman, quando all’improvviso la nonnina e Adnan (Ahmet Doğan) spariscono nel nulla. I due sono saliti su un taxi che si è presentato davanti alla villa, all’insaputa di tutti, e sono andati a mangiare dolci in città. Gulten (Selin Genç) e Fadik (Polen Emre), in preda alla disperazione, chiedono l’aiuto di Fikret (Furkan Palalı), il quale si precipita alla villa in loro soccorso. Mentre vengono organizzate le squadre di ricerca, la nonnina torna alla villa.

Fikret (Furkan Palalı) perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin (Aras Şenol) interviene per calmarlo, ma Fikret reagisce talmente male che Cetin decide di lasciare il lavoro. Zuleyha, dopo aver letto le lettere che Demir aveva scritto a Hulya, torna a casa.

Fikret la attacca chiedendole perché é andata a Izmir insieme ad Hakan (Ibrahim Çekkoli) confermando il fatto che non si fida del nuovo socio. Successivamente, Fikret si confida con Betul (İlayda Çevik), da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio, ma alcune signore del circolo notano le tenerezze tra i due.

Hakan capisce che Zuleyha non dovrebbe pagare per le azioni di Demir (Murat Ünalmış) e chiede ad Abdulkadir (Erkan Bektaş) di annullare il piano che prevedeva l’esplosione della nave da carico dell’azienda degli Yaman, ma Abdulkadir fa segretamente di testa sua. La nave affonda e tutto il carico va perso.

Zuleyha è a pranzo con Hakan per parlare dei danni subiti dall’affondamento della nave e la perdita del carico e gli confessa di aver deciso di chiedere in divorzio da Demir. Intanto Sermin (Sibel Taşçıoğlu) si reca a villa Yaman a bordo della sua nuova auto, e non appena Betul la vede, si infuria con la madre per aver utilizzato i soldi che era riuscita a frodare all’azienda Yaman, per un acquisto superfluo e decide di riportare la macchina all’autosalone di Abdulkadir.

Saniye (Selin Yeninci), che ha assistito alla discussione, nutre dei dubbi in merito alla provenienza dei soldi utilizzati per l’acquisto dell’auto.

