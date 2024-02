Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 17 febbraio 2024, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 17 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Fikret (Furkan Palalı) viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede mentre carica della droga in un camion dell’azienda Yaman. Nel frattempo, Lutfiye (Hülya Darcan) torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir (Erkan Bektaş) ha comprato la casa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik).

Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet (Ibrahim Celikkol), decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli (Kerem Alışık). Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze.

Intanto, Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genç) stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e vengono investite da Ozhan e Colak (Altan Gördüm). I due scappano, lasciando le donne a terra. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten viene portata in ospedale.

Alla villa, tutti affrontano con estrema difficoltà la notizia della morte di Saniye. Per riconquistare gli agi di un tempo, Betul (İlayda Çevik) ha modo di ricattare Abdulkadir, che intanto intima a Vahap (Ergün Metin) di sparire da Cukurova per essersi lasciato rubare proprio da lei un filmato poi inviato al Procuratore. Lui, però, non vuol saperne di sparire e offre i suoi servigi al malavitoso Colak, che coadiuvato dal figlio Ozhan e il fido Cavus mira a riconquistare il potere usurpatogli dagli Yaman, ai quali seppur accidentalmente ha appena inflitto un duro colpo investendo Saniye e Gulten.

