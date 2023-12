Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 17 dicembre

Il comandante si reca a villa Yaman, ma quando chiede di parlare con Sevda (Nazan Kesal), Demir (Murat Ünalmış) gli comunica che è andata a Istanbul. Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) assistono agli slanci di affetto di Cumali nei confronti di Uzum (Neva Pekuz) e temono di perdere la loro bambina. Zuleyha, venuta a sapere di quanto accaduto a Cetin (Aras Şenol), chiede a Demir di andare a trovarlo e offrirgli il suo aiuto.

Dopo la morte di Mujgan (Melike İpek Yalova), Fikret (Furkan Palalı) non ha più intenzione di proseguire la guerra con Demir e, durante un incontro, i due suggellano la pace definitiva. Inoltre Demir comunica a Fikret che Cetin è stato arrestato per aver investito e ucciso Erkan Gumusoglu.

Nel frattempo Fekeli trova un accordo economico con l’avvocato di Mujdat, il fratello di Mujgan per assicurarsi la custodia di Kerem Ali. Sistemata la questione, si dichiara colpevole dell’ncidente che ha causato la morte di Erkan Gumusoglu e viene arrestato al posto di Cetin.

Infine Umit si presenta alla villa degli Yaman e minaccia di accusare Demir dell’omicidio di Sevda se questi non la ospiterà fino alla nascita del bambino. Nonostante Demir si trovi con le spalle al muro, Zuleyha non è disposta ad accettare la situazione e se ne va.

Umit decide di trasferirsi nella villa degli Yaman. Demir si vede costretto a farla rimanere, in quanto Umit minaccia di dire alla polizia che è stato lui ad uccidere Sevda. Inoltre Umit costringe Demir a firmare una dichiarazione in cui riconosce come suo il figlio che aspetta, e si impegna a prendersene cura.

Betul (İlayda Çevik) e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) propongono di ospitare Umit da loro, ma non lo fanno per solidarietà verso Zuleyha. Demir chiede agli uomini di guardia di non fare mai avvicinare Umit alla villa. Poco dopo, si reca in azienda accompagnato da Betul. Lì indice una riunione a cui partecipano tutti i dipendenti. Dopo aver annunciato che passerà meno tempo in ufficio per stare vicino alla propria famiglia, nomina Betul responsabile dell’Azienda in sua assenza.

