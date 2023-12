Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 16 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 16 dicembre

-Attenzione: la puntata finisce alle 16:30-

Demir (Murat Ünalmış) arriva in ritardo all’appuntamento con Sevda (Nazan Kesal) perché Saniye (Selin Yeninci) alla villa ha colpito Cumali, credendolo malintenzionato, per poi scoprire che è il vero padre di Uzum (Neva Pekuz). Demir arriva alla gendarmeria in tempo per fermare Sevda, la riporta dalla figlia e le caccia via.

Umit (Hande Soral) rivela a Sevda che non è incinta, raggiunge Demir, con l’intenzione di ucciderlo, ma Sevda si frappone tra la figlia e Demir. Cumali torna alla tenuta sano e salvo, e Zuleyha decide di farlo restare. Intanto, in ospedale, Kerem Ali supera la fase critica della malattia. Per impedire che i parenti di Mujgan (Melike İpek Yalova) se lo portino via, Fekeli (Kerem Alışık) decide di raggiungere l’avvocato dello zio del bambino e si dirige verso Mersin con Cetin (Aras Şenol).

Durante il viaggio, si distrae alla guida e investe un uomo, uccidendolo. Cetin allora decide di assumersi la colpa e si costituisce. Intanto, alla villa, Zuleyha è così colpita dalle conoscenze di Betul (İlayda Çevik) in materia di diritto commerciale da proporle di entrare a far parte dell’azienda Yaman.

Mentre Zuleyha cerca Adnan (Ahmet Doğan), che si è allontanato per giocare, si accorge che c’è del sangue sul paraurti dell’auto di Demir. Questo suggerisce che sia di qualche dipendente che si è ferito nel garage, anche se in realtà è quello della defunta Sevda, che giace nel bagagliaio dell’automobile.

Zuleyha capisce che il marito le sta nascondendo qualcosa. Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda. Fekeli non riesce ad accettare che a pagare sia Cetin e non lui. Gulten (Selin Genç) non vedendo rientrare il marito a casa, è in ansia. Lutfiye (Hülya Darcan) e Fekeli la informano dell’accaduto. Intanto il comandante dei gendarmi informa il procuratore che nei giorni scorsi Sevda è andata in centrale per rilasciare una dichiarazione ma Demir le ha impedito di parlare portandola via.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda.