Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 15 febbraio 2024, alle 14:10 e alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 15 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-Alle 14:10-

Zuleyha, volendo scoprire chi è Hakan (Ibrahim Celikkol), ha partecipato al funerale di Hulya. Mehmet vorrebbe rivelarle la sua vera identità, pensa però che sia meglio presentarsi mascherato nella sua camera d’albergo, spaventandola a morte, per assicurarle che Hakan non le farà del male.

Tutta Cukurova legge sui giornali la dichiarazione di Zuleyha che smaschera il comportamento sleale di Betul (İlayda Çevik), la quale si arrenderebbe di fronte alle accuse, ma Sermin (Sibel Taşçıoğlu) intende far pagare a Zuleyha il fatto di averle scacciate dalla villa.

-Alle 21:20-

Ostentando tutta la sua potenza, Colak (Altan Gördüm), grande signore rispettato e temuto a Cukurova, esce di prigione e giura vendetta ai suoi nemici. Prosegue serena la gravidanza di Gulten (Selin Genç).

Gaffur (Bülent Polat) vendendo la terra acquistata vicino alla diga, rivelatasi alla fine un buon affare, compra una casa e fa felici Saniye (Selin Yeninci) e Uzum (Neva Pekuz). Hasmet Colak vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir (Murat Ünalmış) si è appropriato indebitamente.

Zuleyha non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e lo minaccia di portarlo in tribunale. Betul e Sermin cacciate da casa da Zuleyha si rivolgono ad Abdulkadir (Erkan Bektaş), che consiglia ad entrambe di lasciare Cukurova, ma Betul è decisa a rimanere, specialmente dopo aver scoperto che Vahap (Ergün Metin) possiede una copia del filmato che accuserebbe Fikret (Furkan Palalı) di un traffico di droga.

Inoltre, quest’ultimo propone a Betul di trasferirsi nella sua casa nel vigneto per rimanere a Cukurova lontana da occhi indiscreti. Infine Lutfiye (Hülya Darcan) è costretta a partire alla volta di Bursa dopo aver appreso la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer.

Colak manda i propri uomini a rubare tutto il raccolto dagli alberi che si trovano sui terreni di Zuleyha. Betul vuole impossessarsi del filmino che sembra incriminare Fikret, per vendicarsi del suo ex promesso sposo. Per farlo, finge di voler sedurre Vahap ma gli versa un sonnifero nel bicchiere. Quando l’uomo si risveglia, capisce che Betul è scappata con la pellicola.

