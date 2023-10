Anche oggi, sabato 14 ottobre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Serie Tv Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 14 ottobre

-La puntata finisce alle 16:30-

Fekeli (Kerem Alışık) mostra a Mujgan (Melike İpek Yalova) un conto disposto da Yilmaz (Uğur Güneş) a favore di Kerem Alì, che dissipa il rancore della donna nei confronti del defunto marito. Demir (Murat Ünalmış) racconta a Zuleyha dei tanti rapporti extra coniugali del padre dopo il ritrovamento della lettera in cui suo padre smentiva una relazione.

Umit (Hande Soral) e Demir continuano la loro relazione e Sevda (Nazan Kesal) invita Zuleyha a recuperare il rapporto con lo stesso Demir. Mujgan mette in chiaro che non vuole una relazione con Fikret (Furkan Palalı), a meno che lui non sia convinto dei suoi sentimenti per lei. Più tardi, Fikret va a casa di Umit, dove la ragazza lo aggiorna sui progressi fatti con Demir. Entusiasta per come procede il piano per distruggere la reputazione degli Yaman, Fikret minaccia Umit, dicendole di non innamorarsi di Demir.

Intanto, Fekeli suggerisce a Zuleyha di aprire il suo cuore a Demir e di non rinchiudersi nel ricordo di Yilmaz. Mujgan scopre la vera personalità e le intenzioni di sua zia: quando le racconta del fondo che Yilmaz ha lasciato a Kerem Ali, Behice (Esra Dermancıoğlu) dà in escandescenze all’idea di non poter godere di quei soldi perché bloccati fino al raggiungimento dei 21 anni da parte di Kerem Ali.

La dottoressa, sconvolta, decide di tagliare i ponti con sua zia e viene confortata da Fekeli, il quale le ribadisce che può contare su di lui. Rasit (Şahin Vural) torna a villa Yaman. Saniye gli chiede spiegazioni e lui le racconta che i suoi zii hanno avuto un incidente e che si è dovuto occupare di loro.

Saniye (Selin Yeninci) e Fadik (Polen Emre) lo rimproverano per essere sparito lasciando Fadik da sola proprio il giorno del matrimonio. Zuleyha incontra Sadi, un investigatore che ha assunto per indagare sulla morte di Hunkar. Sadi racconta a Zuleyha di aver ricevuto delle informazioni su Behice. Ha scoperto che la donna è già stata sposata ma che entrambi i mariti sono morti in circostanze sospette.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.