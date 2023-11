Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, martedì 14 novembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 14 novembre

Mujgan (Melike İpek Yalova) si infuria con Zuleyha, accusandola di non essere in grado di gestire i servitori. Gulten (Selin Genç), stanca dei comportamenti del fratello, si sfoga con Fadik (Polen Emre). Le rivela anche che Gaffur (Bülent Polat) ha impegnato l’atto di proprietà del suo terreno. Questa conversazione, però, viene sentita anche da qualcun altro.

