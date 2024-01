Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, domenica 14 gennaio 2024, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 14 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 23:30-

Zuleyha si trova in difficoltà perché due donne l’hanno ricattata. Vogliono essere pagate per il loro silenzio, in caso contrario racconteranno a tutta la città che Demir (Murat Ünalmış) prima di sposarsi con Filiz, aveva avuto una relazione con Hulya, la sorella del suo socio Hakan (Ibrahim Çelikkol), la quale dopo essere stata abbandonata da Demir, ha tentato il suicidio restando paralizzata.

Dopo aver appreso da Betul (İlayda Çevik) che Ercan ha rubato un’ingente somma di denaro all’azienda, Zuleyha licenzia il suo dipendente, il quale cerca inutilmente di farle capire che è stato raggirato da Betul. Intanto, Lutfiye (Hülya Darcan) e Saniye (Selin Yeninci) trovano nella giacca di Fekeli (Kerem Alışık) una ricevuta di un ristorante di Isparta e si chiedono perché lui fosse andato lì.

Una donna di nome Ayten mostra a Zuleyha una lettera che svela la relazione tra Demir e Hulya. Nella lettera Demir minacciava Hulya ora paralizzata da tanti anni, per aver tentato il suicidio. Ayten esige da Zuleyha un pagamento per il suo silenzio sulla vicenda come per anni aveva fatto Demir. Inconsapevolmente Zuleyha fa scoprire ad Hakan che sua sorella Hulya, si trova in quelle condizioni per essere stata delusa da Demir che l’aveva lasciata per sposare Filiz, la sua prima moglie.

Hakan decide che la sua vendetta su Demir ha un motivo in più per essere portata a termine. Ayten e Selma ricattano Zuleyha, ma lei si impossessa della lettera di Demir a Hulya. Zuleyha vuole scoprire la verità, quindi si reca all’albergo dove le due donne alloggiano e sfrutta a suo vantaggio una discussione tra le due che e’ riuscita a origliare.

Ottiene l’indirizzo di Hulya e, mentre si dirige a Smirne, Hakan la ferma e la convince a lasciarsi accompagnare. Durante il tragitto, Zuleyha ricorda il male che le ha fatto Demir. Betul mostra a Sermin i soldi che ha sottratto all’azienda.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.