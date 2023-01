Anche oggi, sabato 14 gennaio 2023, alle 14:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 14 gennaio 2023

ATTENZIONE: la puntata finisce alle 16:30

Mujgan (Melike İpek Yalova) e la madre stanno concludendo i preparativi per l’imminente partenza, e l’arrivo di Yilmaz (Uğur Güneş) sconvolge i loro piani, provocando una rottura tra madre e figlia. Alla tenuta sono rimasti solo Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci). Preoccupata che qualcuno possa entrare nella villa e rubare qualcosa, Saniye manda Gaffur a controllare che sia tutto a posto, ma non sa che cosa la aspetta.

Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz e Mujgan fanno ritorno a Cukurova. Fekeli si reca in caserma per rilasciare una deposizione a favore di Demir (Murat Ünalmış). Nel frattempo, Hunkar (Vahide Perçin) fa ritorno alla villa e scopre cosa è successo al figlio solo quando Fekeli la rassicura che non sono stati loro a sporgere denuncia.

Yilmaz e Mujgan trascorrono insieme la giornata e discutono della loro relazione e del loro futuro. Zuleyha, rinchiusa nell’ospedale psichiatrico, è sempre più disperata. Demir viene rilasciato e tornato alla villa scopre cosa è successo a Zuleyha. Demir è molto scosso dalla notizia, ed è deciso a riportare Zuleyha a casa. Hunkar si rifiuta di dirgli in quale ospedale ha portato la ragazza. Seher rivela a Demir dove si trova Zuleyha, e Demir guida l’intera notte per raggiungere la moglie e salvarla.

E’ un momento di tensione a casa Yaman. Demir è di ritorno, e porta con sé Zuleyha, la quale ha sofferto un trattamento traumatico ed è stata separata dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Hunkar non approva l’azione del figlio, ma Demir prova un amore immenso per Zuleyha e non poteva sopportare l’idea di vederla soffrire in quel modo. Dall’altra parte, la famiglia di Fekeli sembra finalmente vivere i propri giorni con gioia.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.