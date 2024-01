Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 13 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 13 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) vuole farsi perdonare da Lutfiye (Hülya Darcan) e, nel frattempo, medita una vendetta nei confronti di Saniye (Selin Yeninci) che investendola le ha rotto una gamba. Alla tenuta arriva una donna misteriosa, che chiede insistentemente di vedere Demir (Murat Ünalmış), non credendo a chi le dice che è scomparso.

La convivenza della famiglia Fekeli a villa Yaman alimenta i pettegolezzi su una possibile relazione tra Fikret (Furkan Palalı) e Zuleyha vista anche la perdurante assenza di Demir. Luftiye per far tacere le voci vorrebbe andare via dalla villa ma Zuleyha sola e depressa le chiede e ottiene che resti. Hakan, sulla tomba di Fekeli (Kerem Alışık), si dichiara colpevole della sua morte.

Betul (İlayda Çevik) viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha. Betul e Fikret vivono una notte d’amore e lei pensa già al matrimonio con Fikret ma viene gelata dal suo atteggiamento distaccato. Si discute sull’arrivo alla villa di una certa Ayten che ha chiesto di Demir senza dare spiegazioni.

Sermin vuole vendicarsi di Saniye, rea di averla volontariamente investita con la sua auto e concorda con Fusun (Yeliz Doğramacılar:) la vendetta tentando di truffarla. Saniye non ci casca. Fikret e Betul hanno passato la notte insieme. Fusun li ha visti lanciarsi sguardi languidi durante l’appuntamento e informa Sermin della novità.

Ma Fikret non è l’unico uomo interessato a Betul. Anche Ercan è stato sedotto dalla donna e ora le propone di fare un fine settimana ad Ankara con lui. Nel frattempo, Gaffur (Bülent Polat) e Rasit (Şahin Vural) hanno usato tutti i loro risparmi per acquistare dei terreni e sognano di diventare ricchi, vittime però della truffa di Sermin, visto che quei terreni sono destinati ad essere espropriati dallo Stato.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.