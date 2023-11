Anche oggi, domenica 12 novembre 2023, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate. Anche questa settimana Canale 5 ha deciso di trasmettere la soap nell’appuntamento di prima serata, dopo il buon risultato della settimana scosa (2,5 milioni e 15,5% di share).

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 12 novembre

-La puntata finisce alle 00:20-

Saniye (Selin Yeninci) conferma la “cacciata” di Gaffur (Bülent Polat), alla ricerca di letti più comodi rispetto a quelli delle baracche; e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun (Yeliz Doğramacılar) raccontano a Luftiye (Hülya Darcan) l’intera storia delle malefatte di Behice (Esra Dermancıoğlu) e Mujgan (Melike İpek Yalova), nonché di tutte le sofferenze patite da Zuleyha.

Fekeli (Kerem Alışık) viene ricoverato in terapia intensiva. Demir (Murat Ünalmış) legge la risposta di Fikret (Furkan Palalı) alla sua dichiarazione. Fikret vorrebbe visitare lo zio in ospedale, ma Mujgan lo manda via accusandolo di essere la causa dell’infarto di Fekeli. Lutfiye mostra a Fikret una lettera che la madre le aveva scritto ma lui non riesce a credere che la madre avesse una relazione consensuale con Adnan Yaman (Osman Kabakçı).

Zulehya ascolta il dialogo fra Lutfiye e Firket e ruba la lettera per mostrarla a Demir. Friket alla fine riesce a parlare con lo zio, confessa il suo errore e Fekeli gli consiglia di tornare in Germania e di pensare al male che ha fatto. Gli ricorda però che la porta della sua casa per lui sarà sempre aperta.

Mentre si dirige verso l’aeroporto per lasciare Cukurova, Fikret si imbatte nei manifesti che Demir ha fatto stampare con la lettera di Safiye. Tutta Cukurova apprende che quello di Adnan Yaman nei confronti di Safiye non è stato un abuso, ma che la loro era una relazione consensuale exra-coniugale. Zuleyha si arrabbia con il marito per come ha usato la lettera da lei recuperata, sostenendo che così ha messo in pericolo la loro famiglia, ma Demir la rassicura.

I due, poi, si presentano a casa di Fekeli per parlare della spiacevole situazione con lui e Lutfiye. Intanto, Fikret, tra le lacrime, saluta Mujgan, che invano cerca di convincerlo a trasferirsi insieme a lei e Kerem Ali in un’altra città turca. Umit (Hande Soral) si confida con Mujgan e le dice di amare veramente Demir. Mujgan, allora, per aiutarla, prende il braccialetto che Demir ha regalato a Umit e lo lascia nella macchina degli Yaman.

