Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 11 novembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 11 novembre

-La puntata finisce alle 16:30-

Mujgan (Melike İpek Yalova) chiede a Fikret (Kerem Alışık) di scegliere tra l’amore e la sete di vendetta. Zuleyha e Saniye (Selin Yeninci) fanno visita ai braccianti delle baracche e lì Saniye confessa che la sua opinione su Sevda (Nazan Kesal) è cambiata.

Uzum (Neva Pekuz) sfoggia il suo inglese, ma non può seguire la lezione alla radio perché Gaffur (Bülent Polat) l’ha rubata. Demir (Murat Ünalmış) si ferma per prestare soccorso a un uomo con l’auto in panne, ma viene colpito alla testa. Chi sarà il misterioso aggressore?

La storia tra Demir e Umit (Hande Soral) prosegue e Sevda (Nazan Kesal) decide di parlare di nuovo con la dottoressa per costringerla a chiudere la relazione con Demir. Nel frattempo, si consuma l’incontro-scontro tra Demir e Fikret (Furkan Palalı). Sermin (Sibel Taşçıoğlu), dopo aver accompagnato Fadik (Polen Emre) e Rasit (Şahin Vural) a fare un servizio fotografico per il loro fidanzamento, incontra in città Lutfiye (Hülya Darcan), zia di Fikret, con la quale si ferma a parlare. Nel corso della conversazione, Lutfiye vede passare Fikret e, preoccupata per il nipote, si congeda velocemente da Sermin e lo segue.

Mentre Zuleyha, Sevda e Gulten (Selin Genç) si trovano nella scuderia di villa Yaman, un bracciante corre da loro a chiedere aiuto perché la figlia di una delle braccianti ha avuto un incidente. Le tre donne corrono in aiuto della bambina e la portano in ospedale. Sarà Umit a soccorrere e curare la piccola. Dopo l’incontro con Esma a Istanbul Demir capisce che l’autore dei manifesti che stanno minando la reputazione degli Yaman è Fikret.

Di conseguenza capisce che è lo stesso Fikret l’autore di un fallito attentato ai danni dell’azienda e rimprovera Zuleyha di avergli taciuto cio’ che sapeva di lui. Ma Zuleyha ha taciuto nel timore di una reazione sconsiderata di Demir. La voce dell’attentato giunge a Fekeli che si reca con Luftiye nel “covo” di Fikret , e lì viene colto da un infarto nello scoprire che è proprio il nipote l’autore dell’attentato.

