Anche oggi, sabato 11 marzo 2023, alle 14:35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 6 ALL’11 MARZO 2023 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata dell’11 marzo 2023

-La puntata finisce alle 16:30-

Yilmaz (Uğur Güneş) incrocia casualmente Zuleyha, vittima, in strada, di una minaccia di aborto spontaneo. La accompagna in ospedale, dove sarà Mujgan (Melike İpek Yalova), sebbene gelosa e sospettosa, a prendersene cura.

L’ingiustificata scomparsa di Zuleyha genera dubbi e sospetti presso gli Yaman. Parte quindi una ricerca. Si presume che Yilmaz e Zuleyha abbiano organizzato la fuga, portando con loro anche Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Hunkar (Vahide Perçin), in proposito, protesta presso Fekeli (Kerem Alışık), che si rifiuta di crederle, pur rimanendo dubbioso. Intanto Behice, zia di Mujgan, ospite di Fekeli, si mostra più che curiosa rispetto alle vicende in corso.

Hunkar rintraccia Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e la minaccia per farle ritrattare la dichiarazione in cui accusa Demir dell’omicidio di Cengaver (Kadim Yaşar). Yilmaz, dopo aver visto casualmente Zuleyha svenuta sulla strada nei pressi del cottage della famiglia Yaman, la porta in ospedale perché rischia di perdere il bambino.

Lo svolgimento dei fatti da lui riportato, però, insospettisce Mujgan. Hunkar e Fekeli, convinti che Zuleyha e Yilmaz stessero fuggendo insieme, chiedono loro conto dell’accaduto. Nel frattempo, Hatip (Mehmet Polat) va in carcere e racconta a Demir della fuga -mai avvenuta- della moglie solo per farlo cedere psicologicamente, mentre Sermin si sfoga con Hatip e Naciye (Şirin Öten) riguardo alle minacce ricevute da Hunkar. A questo punto, Naciye le fa capire che può vendicarsi degli Yaman e Hatip coglie l’occasione per convincere Sermin ad unire le forze per sottrarre tutti i beni ai Signori di Cukurova.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Terra Amara e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.