Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 11 gennaio 2024, alle 14:10 e alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate. Oggi, in via eccezionale, Canale 5 manda in onda la soap sia in day time che in prime time.

Terra Amara, anticipazioni puntata 11 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-Puntata delle 14:10-

Fekeli (Kerem Alışık) scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir (Erkan Bektaş) intimandogli di dire la verità. Fekeli (Kerem Alışık) è pronto a smascherare l’impostore ma l’imprevisto è in agguato.

-Puntata delle 21:20-

In ospedale, Aykut conferma a Lutfiye (Hülya Darcan) che Fekeli (Kerem Alışık) è morto a causa di un infarto. Intanto Zuleyha si reca nell’ufficio del procuratore e scopre che Fikret (Furkan Palalı), di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir (Murat Ünalmış) non è mai stato nel paese, ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore.

Infine Hakan (Ibrahim Çelikkol) convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio. Fekeli è morto e tutta Cukurova lo piange. Sia Lutfiye che Zuleyha però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli sia morto. Zuelyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti sapevano.

Fikret arriva a villa Yaman che si prepara per la veglia funebre di Fekeli, e ha una conversazione con Zuleyha in cui appare chiaro che Demir non si è rifugiato in Siria. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, arriva Hakan. L’uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, durante una conversazione, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.