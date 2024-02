Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 10 febbraio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 10 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 16:30-

Hakan (Irahim Celikkol) vuole avere capire di più sul tentato omicidio di Zuleyha, ma per farlo ha bisogno di incontrare in carcere il presunto colpevole, Mahmut. L’occasione si presenta una sera al ristorante: tra gli avventori c’è anche il Procuratore e Hakan gli sferra un pugno in faccia in modo del tutto ingiustificato facendosi arrestare.

Abdulkadir (Erkan Bektaş) capisce il suo intento ed escogita un piano con Vahap (Ergün Metin) per mettere a tacere Mahmut. Nel frattempo, Zuleyha ha scoperto che Betul (İlayda Çevik) ha venduto segretamente alcuni terreni e decide di vendicarsi cacciando via lei e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) di casa.

Fikret (Furkan Palalı), informato del complotto di Betul, rompe il fidanzamento con lei e manda a monte le nozze. La ragazza disperata chiede l’intervento di Abdulkadir il quale però si rifiuta di aiutarla. Betul convince Abdulkadir ad acquistare la casa in cui vive con Sermin per evitare che Zuleyha possa pignorarla.

Ma nel frattempo Zuleyha fa sgombrare e cambia la serratura alla casa, lasciando così Sermin e Betul senza un posto in cui vivere. Intanto Hakan che si è fatto arrestare si ritrova così in prigione, per poter parlare con Mahamut e capire se è stato veramente lui a sparare a Zuleyha. Fikret però continua a non fidarsi di Hakan e cerca di mettere in guardia Zuleyha.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.