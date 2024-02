Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 1° febbraio 2024, alle 14:10 ed alle 21:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Abdulkadir (Erkan Bektaş), con i suoi complici Vahap (Ergün Metin) e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret (Furkan Palalı). Fikret crede di aver trovato droga in un camion dell’azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet (Ibrahim Celikkol) di esserne il trafficante. Ma Vahap ha filmato il ritrovamento e si prepara a montare il filmato per dimostrare che in realtà il trafficante è Fikret.

Luftiye (Hülya Darcan) rimprovera Fikret di aver sedotto e abbandonato Betul (İlayda Çevik) e lo invita a sposarla per riparare; ma Fikret, come confessa a Cetin (Aras Şenol), è innamorato di Zuleyha e non intende farlo. Betul dissuade Luftiye (Hülya Darcan) dall’indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir che sospetta colpevoli dell’omicidio di Fekeli.

Hakan-Mehmet insinua che sia stato Fikret a nascondere la droga nei camion dell’azienda, ma Zuleyha difende l’amico a spada tratta. Indagando nel magazzino però i due iniziano a sospettare di uno dei loro dipendenti. Zuleyha e gli altri organizzano una festa a sorpresa per la piccola Uzum (Neva Pekuz). Gaffur (Bülent Polat), per l’occasione, consegna alla bambina una carta di identità in cui si certifica che Uzum è ufficialmente sua figlia. Fikret nel frattempo non si dà pace. È convinto che Hakan-Mehmet non sia chi dice di essere e ne parla con sua zia che però non sembra ascoltarlo. Zuleyha si reca a casa di Sermin per annunciare che Fikret è intenzionato a chiedere la mano di Betul.

L’indomani, Lutfiye e Betul si vedono per fare compere, ma cadono vittime di una trappola ordita da Abdulkadr. Lutfiye e Betul, mentre sono impegnate a far shopping in vista della proposta di matrimonio, vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e suo fratello Vahap. Una volta rilasciate, decidono di non allertare la famiglia per evitare ritorsioni, ma di cercare informazioni compromettenti sul conto dei due fratelli da presentare al Procuratore. Nel frattempo, alla villa fervono i preparativi per la proposta di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, di Fikret non c’è traccia.

