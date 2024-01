Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, giovedì 25 gennaio 2024, alle 14:10 ed alle 21:30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Betul (İlayda Çevik) confessa a Fikret (Furkan Palalı) che Hakan (Ibrahim Celikkol) ha deciso di donare 20 milioni di dollari all’azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio. Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Lutfiye (Hülya Darcan) cerca di fargli cambiare idea e lo convince a vendere alcuni edifici a Istanbul, ereditati da Fekeli (Kerem Alışık).

Betul si infuria con Abdulkadir (Erkan Bektaş) perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini.

Un’epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell’azienda Yaman. Per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari e ne riceve in cambio quote per circa metà dell’azienda Yaman. La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul… ma una terribile notizia incombe è stato ritrovato il corpo di Demir (Murat Ünalmış).

Zuleyha ha ceduto le quote societarie a Mehmet, ma Fikret non si fida del nuovo socio. Zuleyha viene convocata dal procuratore dal quale apprende che i gendarmi hanno trovato il cadavere di Demir. Hakan-Mehmet chiede spiegazioni a Bedir e ad Abdulkadir riguardo la morte di Demir.

Abdulkadir inganna Bedir: lo convince ad assumersi la responsabilità e poi lo uccide davanti a Hakan-Mehmet. Gaffur (Bülent Polat) cerca di convincere Lutfiye a scavare un pozzo accanto alla casa, ma il suo piano viene bloccato anche a causa dell’arrivo di Rasit che racconta a tutti del ritrovamento del cadavere di Demir.

La notizia sconvolge i presenti. Sermin (Sibel Taşçıoğlu) accusa la figlia Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica…e che non potrà mai più controllare l’azienda visto il passaggio delle quote. Luftiye e Fikret organizzano la veglia e il funerale.

