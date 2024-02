Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Terra Amara, anticipazioni 1° marzo 2024 (anche in prima serata): Fikret e Cetin in pericolo a Beirut?

Nuove anticipazioni per la puntata di venerdì 1° marzo 2024, alle 14:10 e alle 21:40 su Canale 5 di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Anticipazioni Terra Amara del 1° marzo

Puntata delle 14:10: Hakan e la fiducia di Zuleyha

Cevriye (Irmak Aydın) esaspera Fadik (Polen Emre) con continue insubordinazioni e in più rivendica il prestito fatto a Rasit (Şahin Vural), già abbastanza tormentato da Gaffur (Bülent Polat). Lutfiye (Hülya Darcan) sta per affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale. Mehmet-Hakan (Ibrahim Celikkol) cerca invano di riguadagnare la fiducia di Zuleyha dopo le indiscrezioni sulla sua vera identità da parte di Vahap (Ergün Metin).

Puntata delle 21:40: Fikret e Cetin vanno a Beirut

Fikret (Furkan Palalı) e Cetin (Aras Şenol) costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegna la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Spinta da Fusun (Yeliz Doğramacılar), Sermin (Sibel Taşçıoğlu) fraintende le intenzioni di Colak (Altan Gördüm), che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul (İlayda Çevik).

Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano.

Le misure d’emergenza prevedono la chiusura delle frontiere così i due restano bloccati nella zona di guerra. Lutfiye, nel frattempo, è stata nominata vicesindaco e vorrebbe informare il nipote, ma nessuno sa dirle dove si trovi.

Zuleyha che ha appreso dal notiziario dello scoppio della guerra in Libano, non ha il coraggio di dirle la verità, così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Istanbul. Ma lo strano comportamento di Zuleyha non convince del tutto Lutfiye.

I rapporti tra Gaffur, Cevriye, Rasit e Fadik sono sempre più tesi. Quando Gaffur si rifiuta di far sedere Rasit alla sua tavola, spalleggiato da Cevriye, scoppia un litigio che solo Lutfiye riesce a sedare. Nel frattempo, Zuleyha è sempre più preoccupata per le sorti di Fikret e Cetin i quali non danno più loro notizie da quando sono arrivati a Beirut. Dopo aver cercato di rintracciarli per vie ufficiali, Zuleyha si rivolge a Hakan il quale però si arrabbia per il fatto che la donna abbia mandato Fikret a fare indagini su di lui a Beirut, senza chiedere a lui stesso la verità.

