È tempo di ipotesi per Temptation Island, le cui registrazioni dovrebbero avere inizio come sempre a giugno, con messa in onda su Canale 5 tra la fine di quel mese e l’inizio di luglio. In attesa di capire se effettivamente l’edizione di quest’anno sarà soltanto una, come scritto qualche tempo fa dal settimanale Chi, ecco che inizia a circolare una voce decisamente suggestiva in termini di casting.

E se tra le coppie di Temptation Island ce ne fosse una nata ad Amici di Maria De Filippi? Se tale suggestione si trasformasse in realtà, si tratterebbe di una novità assoluta per il reality prodotto dalla Fascino che negli anni ha ospitato personaggi ‘creati’ da altre trasmissioni della De Filippi, ma mai da Amici. La lista delle coppie di Uomini e donne protagoniste del grande ‘villaggio delle corna’ è ormai lunga, basti pensare ai casi – ne citeremo solo alcuni – di Ida e Riccardo (2018), di Sara Affi Fella e Nicola Panico (2017), di Ludovica Valli e Fabio Ferrara (2016), di Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia (2015), di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto e di Manfredi Ferlicchia e Giorgia Lucini (2014).

In questo senso il mondo di Amici, quello in cui in teoria si premiano merito e talento, è sempre stato protetto e tenuto a distanza rispetto a quello più trash di Temptation Island, dove le discussioni ruotano attorno a questioni di tradimenti e simili.

Nell’ultima edizione di Amici, quella attualmente in onda, si è registrata una leggera virata verso il reality, favorita dalla necessità – legata alla pandemia in corso – degli allievi di vivere 24 ore su 24 nella stessa location. Il che ha facilitato il racconto televisivo delle relazioni sentimentali inevitabilmente nate tra i giovanissimi protagonisti della scuola della musica. Tra questi ci sono anche la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Deddy (Dennis Rizzi all’anagrafe) che si sono fidanzati. Ed è proprio questa la coppia (che nel frattempo è separata, visto che la danzatrice è stata eliminata dal serale) che sembra poter essere la principale indiziata nel caso in cui la suggestione di cui sopra si concretizzasse. Succederà per davvero?