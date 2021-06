A partire questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata su Canale 5, avrà inizio la nona edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Anche in quest’edizione, 6 coppie metteranno alla prova il loro amore e i loro sentimenti all’interno del resort Is Morus Relais, in Sardegna.

Dopo il consueto sbarco dal caicco, le coppie verranno separate per 21 giorni e, da quel momento, vivranno in due villaggi differenti: il villaggio delle fidanzate, dove ci saranno anche i single, e quello dei fidanzati, dove alloggeranno anche le single.

Le 6 coppie di quest’edizione sono le seguenti: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

I 25 single (12 tentatrici e 13 tentatori), invece, si chiamano Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia, Gabry, Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Durante i Falò, i fidanzati e le fidanzate scopriranno i comportamenti dei loro partner, nei rispettivi villaggi, attraverso dei filmati. I Falò, spesso, vengono preceduti da altri filmati che vengono mostrati loro nel Pinnettu.

Al termine dei 21 giorni, le coppie affronteranno il falò di confronto finale durante il quale decideranno se dare un futuro alla loro storia o lasciare il resort da single. I fidanzati e le fidanzate, inoltre, possono anche chiedere un falò di confronto anticipato.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. La regia è affidata ad Andrea Vicario.

Il programma andrà in onda al termine di Paperissima Sprint, alle ore 21:35 circa.

Dopo la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione, su TvBlog sarà disponibile una recensione.