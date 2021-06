Dal 30 giugno 2021, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione.

In questo periodo, attraverso i profili ufficiali social di Temptation Island e tramite i promo attualmente trasmessi sulle reti Mediaset, stiamo assistendo alla presentazione delle coppie che animeranno questa nuova edizione del programma.

Di seguito, trovate le coppie presentate fino ad ora, con le relative schede.

Temptation Island 2021: Claudia e Ste

Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni e mezzo.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi nell’agosto dell’anno scorso ma, a causa della pandemia, si è ritrovata costretta a rimandare le nozze.

Claudia, 26 anni, ha deciso di partecipare a Temptation Island perché l’ultimo anno non è stato positivo per la coppia e avverte un po’ di timore considerando l’imminente matrimonio.

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso, invece, sono fidanzati da quasi due anni.

Tra loro, c’è un’importante differenza d’età: lei ha quasi 40 anni mentre lui ne ha 21.

La loro storia d’amore va a gonfie vele ma Tommaso è molto geloso di Valentina al punto che quest’ultima definisce quella del suo giovane compagno, una “gelosia patologica”.

Temptation Island 2021: Manuela e Stefano

Manuela e Stefano sono fidanzati da quattro anni e mezzo.

Manuela ha deciso di partecipare a Temptation Island perché ha scoperto alcuni tradimenti del suo compagno, risalenti ad un anno fa.

Temptation Island, quindi, rappresenta l’ultima possibilità per Stefano per far ricredere Manuela.

Temptation Island 2021: Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro sono fidanzati da circa sette anni.

La loro relazione ha preso una piega negativa da quando hanno deciso di andare a convivere, circa due anni fa.

Secondo Jessica, la loro vita di coppia, da quel momento, è diventata piatta e monotona.

(in aggiornamento)