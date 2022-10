Il Comic Con di New York preso d’assalto dai lupi mannari? Non proprio, ma sicuramente i fan di Teen Wolf avranno avuto di che gioire quando, in occasione del panel dedicato all’atteso film tratto dall’omonima serie, ne sono state mostrate le prime immagini. Non solo: lo stesso panel è servito anche a mostrare il primo trailer di Wolf Pack, la nuova serie tv nata anch’essa dalla penna di Jeff Davis.

Le prime immagini di Teen Wolf: The Movie

L’attesa era tanta, soprattutto per scoprire qualcosa di più sul film di Teen Wolf, che rivedrà sul set buona parte del cast della serie tv trasmessa per sei stagioni e cento episodi. Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Colton Haynes e Dylan Sprayberry torneranno a vestire i panni rispettivamente di Scott, Lydia, Malia, Allison, Jackson e Liam. A loro si aggiungeranno Vince Mattis, Khylin Rhambo e soprattutto Tyler Hoechlin: l’attore, ora protagonista di Superman & Lois, è stato protagonista della clip mostrata in anteprima, in cui il suo personaggio Derek accompagna il figlio Eli (Mattis) in spogliatoio dopo un piccolo infortunio. Ad attenderli c’è, a sorpresa, Allison, non proprio felice di rivedere il licantropo e dandogli la caccia a suon di frecce.

Serie Tv Teen Wolf torna ad ululare: un film per Paramount+ ed una nuova serie tv per Mtv Stando alla sinossi ufficiale del film, un nuova minaccia, la più pericolosa di sempre, si abbatte su Beacon Hill, risvegliano licantropi, banshee, segugi infernali e kitsune. Solo un alfa come Scott, anche se non più teenager, potrà tenere testa a quanto sta per accadere.

Il trailer di Wolf Pack, con Sarah Michelle Gellar

Wolf Pack, invece, racconterà una storia totalmente differente, ma sarà ambientata nello stesso universo che ospita Teen Wolf. Tratto dalla serie di libri di Edo Van Belkom, la serie racconta di uno spaventoso incendio in California che risveglia una creatura mostruosa. Un ragazzo e una ragazza, rimasti feriti durante un ingorgo stradale causato dal rogo, iniziano ad essere stranamente attratti l’uno dall’altra, così come da altri due ragazzi, adottati da un ranger locale ed anche loro rimasti feriti anni prima in un altro incendio. Ad unirli, il morso ed il sangue di un lupo mannaro.

La serie vede nel cast Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray, ma l’attesa è tutta per Sarah Michelle Gellar. La protagonista di Buffy-L’ammazzavampiri torna in tv dopo The Crazy Ones nei panni di Kristin Ramsey, detective specializzata in incendi dolosi che, suo malgrado, resterà coinvolta nelle vicende sovrannaturali legate al rogo su cui sta indagando.

Quando escono il film di Teen Wolf e Wolf Pack?

Sulla data di uscita italiana del film e della serie non si hanno informazioni certe: sappiamo che Teen Wolf-The Movie sarà disponibile negli Stati Uniti dal 26 gennaio 2023, mentre Wolf Pack non ha ancora una data ufficiale. Quel che è certo è che entrambi i titoli, in Italia, saranno disponibili in esclusiva su Paramount+ nei primi mesi del 2023.