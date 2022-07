Anche i supereroi hanno una famiglia. Debutta questa sera sabato 16 luglio su Italia 1 in prima serata Superman & Lois, prodotta da Greg Berlanti per Warner Bros, adattamento dei fumetti di Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. L’appuntamento è il sabato in prima serata con 3 episodi. La serie ha ottenuto due nomination ai Critics’ Choice Awards nella categoria dedicata ai supereroi. Lo sceneggiatore e showrunner Todd Helbing ha raccontato come abbiano cercato di realizzarla come se fosse un film, dalla sceneggiatura al design “Siamo in concorrenza con le piattaforme streaming, per questo volevamo essere in grado di offrire al pubblico qualcosa di eccezionale qualità.”

Superman & Lois, la trama

La coppia Superman & Lois dopo anni trascorsi a combattere criminali, mostri, invasioni alieni decide di riposarsi e dopo essersi sposati, si dedicano alla crescita dei due figli adolescenti. Si trasferiscono a Smallville la cittadina in cui è cresciuto Clark Kent e ritrovano alcune vecchie conoscenze di Clark tra cui Lana Lang, il suo amore adolescenziale. Mentre i figli sono ormai prossimi a capire i poteri del padre, devono ovviamente affrontare anche tutte le loro problematiche di adolescenziali.

La storia inizia quando la Edge EnerCorp compra il Daily Planet licenziando Clark Kent, mentre muore sua madre e Superman insieme alla moglie e ai figli gemelli, torna a Smallville. Nonostante queste premesse familiari e adolescenziali, in Superman & Lois ci sarà sia il “nemico” di puntata da affrontare che una storia più lunga che percorre le diverse puntate.

Superman & Lois, il cast

Protagonisti di Superman & Lois sono Tyler Hoechlin (che aveva già interpretato il personaggio nelle serie dell’Arrowverse) e Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane; Jordan Elsass e Alex Garfin interpretano i figli Jonathan e Jordan mentre Emmanuelle Chiriqui è Lana Lang-Cushing.

Tyler Hoechlin è Clark Kent/Superman

Elizabeth Tulloch è Lois Lane

Jordan Elsass è Jonathan Kent

Alex Garfin è Jordan Kent

Emmanuelle Chiqui è Lana Lang-Cushing

Tyler Buck è Natalie Irons

Dylan Walsh è Sam Lane

Adam Ryner è Morgan Edge/Tal-Rho

Wole Parks è John Henry Irons/Acciaio

Superman & Lois, le puntate

Le puntate del 16 luglio

1×01 Smallville: Superman e Lois decidono di fermarsi e costruirsi una vita a Smallville ma capiranno presto che avere a che fare con degli adolescenti è quasi più difficile che combattere i cattivi.

1×02 Eredità: i due protagonisti cercano di abituarsi alle loro nuove vite a Smallville e prendono una decisione importante per uno dei figli.

1×03 I vantaggi del non fare nulla: Clark racconta ai figli delle storie di vita Kryptoniana.

Superman & Lois, il trailer

Superman & Lois, il rinnovo

La prima stagione di Superman & Lois è arrivata direttamente in chiaro su Italia 1 con un ritardo di 17 mesi rispetto all’esordio americano del febbraio 2021. E questo nonostante al Lucca Comcis del 2021 vennero mostrati in anteprima i primi due episodi. Nel frattempo quindi in patria su The CW è andata interamente in onda anche una seconda stagione della serie seguita da una terza già ordinata e in partenza prossimamente nel 2023.

Superman & Lois la programmazione

L’appuntamento con Superman & Lois su Italia 1 è dalle 21:25 il sabato sera con tre episodi a settimana per le prossime 5 settimane, con finale previsto (a meno di cambiamenti improvvisi) il 13 agosto.

Superman & Lois in streaming

La serie tv è in streaming su Mediaset Infinity in parallelo alla messa in onda tv. Gli episodi dovrebbero poi restare disponibili per circa una settimana dopo il passaggio televisivo.

Superman & Lois e l’Arrowverse – Super Spoiler

Come si connette Superman & Lois all’interno dell’Arrowverse, l’universo delle serie tv The CW legate ai fumetti DC? La risposta rappresenta un grande spoiler perchè di fatto viene svelata soltanto alla fine della seconda stagione. Leggete quindi soltanto se siete davvero curiosi e non potete farne a meno.

Seguendo quanto racconta TvLine nell’ultimo episodio della seconda stagione il Generale Lane rivela che “lavorando per il DOD ho visto cose che non potete immaginare” citando altri mondi e leghe di Supereroi, per poi aggiungere ai figli di Superman “noi abbiamo vostro padre e grazie a Dio c’è”. Quindi con queste parole di fatto il Generale Lane svela che Superman & Lois non è ambientata su Terra-Prime dove si svolgono le altre serie DC-The CW (Arrow, Supergirl, The Flash) ma in un’altra realtà. Quindi quelle volte in cui abbiamo visto Tyler Hoechlin nei panni di Superman era un altro rispetto a quello della serie.

Lo showrunner Todd Helbing ha spiegato che ci sono voluti 30 episodi per raccontarlo perchè è stata una scelta a lungo ponderata, inizialmente nei primi episodi c’erano piccoli riferimenti agli eventi delle altre serie ma pian piano sono stati rimossi. Una scelta che ha fatto discutere i fan della serie.