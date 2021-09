Jeff Davis torna ad ululare, e con lui forse anche qualche sua vecchia conoscenza. Il brand Teen Wolf, nonostante la serie tv di Mtv si sia conclusa con il 100esimo episodi quattro anni fa, è più vivo che mai, tant’è che Paramount+ (piattaforma streaming che da noi sarà inclusa nell’offerta di Sky dal 2022) ha annunciato la realizzazione di un film sequel della serie, che vedrà il ritorno di buona parte del cast originale.

I nomi e cognomi non sono fatti, ma se si parla di cast di Teen Wolf non si può non pensare a Tyler Posey, Dylan O’ Brien, Tyler Hoechlin ed Holland Roden: i quattro attori, rispettivamente nei panni di Scott, Stile, Derek e Lydia, sono stati presenti in tutte e sei le stagioni prodotte (Hoechlin ha lasciato la serie dopo la quarta stagione, ma è tornato per il finale) e potrebbero essere in prima linea per il film da poco annunciato.

Teen Wolf Movie We’ve heard your howls, and we’re howling back! A Teen Wolf MOVIE is coming to Paramount+ in 2022. Posted by Teen Wolf on Friday, September 24, 2021

D’altra parte, a confermare questa tesi c’è anche la sinossi ufficiale rilasciata da Paramount+, secondo cui quando una nuova terribile minaccia si abbatterà su Beacon Hills (già location della serie), Scott ed i suoi amici dovranno riunirsi per far fronte a quella che viene definito “il più potente e letale nemico che abbiano mai incontrato”.

Davis, già creatore della serie tv (che a sua volta è tratta dal film “Voglia di vincere” del 1985), sarà alla guida anche del film, ma non solo. Insieme all’annuncio della pellicola, infatti, è arrivato quello della realizzazione di una nuova serie tv, destinata ad Mtv ed ambientata nel mondo di Teen Wolf. Tratta dalla serie di libri scritti da Edo Van Belkom, Wolf Pack (questo il titolo) seguirà le avventure di due adolescenti, un ragazzo ed una ragazza della California, la cui vita cambia radicalmente quando un incendio risveglia una creatura sovrannaturale. I due saranno trascinati insieme ad altri due giovani, adottati sedici anni prima da un ranger dopo un altro misterioso incendio, in un’avventura che rivelerà la loro natura di lupi mannari.

Teen Wolf, in onda per sei stagioni, fu un vero successo per Mtv, che inserì la serie tra i titoli che hanno fatto parte del processo di rebranding del network, sempre più lontano dalla “Music Television” degli anni Novanta. Diventato un fenomeno mondiale, già poco dopo la fine della serie Mtv e Davis avevano mostrato interesse nel far continuare la saga di Teen Wolf in qualche modo: ora questo desiderio è realtà.