Ted Lasso, la terza stagione debutterà su AppleTV+ in primavera

L’ufficialità che stavamo aspettando è arrivata, o quasi. La terza stagione di Ted Lasso, una delle migliori serie tv targate Apple, debutterà su AppleTV+ nella primavera del 2023, in data ancora da definire.

Apple non ha ancora fornito dettagli su quella che potrebbe essere l’ultima stagione della fortunata serie interpretata da Jason Sudeikis, ma ha diffuso una prima foto ufficiale che mostra il protagonista Ted in un faccia a faccia con quello che sarà il suo nuovo rivale, il timido Nate che da assistente e amico è diventato entrato a far parte dello staff del team avversario, il West Ham.

Eravamo rimasti così nel finale della seconda stagione, con un Nate magistralmente interpretato Nick Mohammed pronto a tradire il fidato Ted Lasso pur di vedere realizzato il proprio potenziale. A completare il cast ci saranno ovviamente tutti gli attori che abbiamo amato nel corso delle prime due stagioni, dal Hannah Waddingham a Jeremy Swift, passando per Brett Goldstein, Juno Temple e Brendan Hunt.

Vista la mancanza di dettagli, per avere qualche informazione in più sulla nuova stagione bisogna andare a cercare le più recenti dichiarazioni delle persone coinvolte nella serie, a cominciare dal co-creatore e produttore esecutivo Bill Lawrence, che intervenendo ad un panel dedicato alla sua nuova serie per Apple, Shrinking, ha dichiarato: “Ho visto delle scene, ed è fottutamente incredibile“.

E questo già ci basta per far salire l’hype alle stelle, considerando l’ottimo lavoro svolto nelle prime due stagioni e la lunga lista di premi ottenuti da Ted Lasso, dai numerosi Critics’ Choice Television Awards ai Golden Globes, passando per gli Emmy Awards e gli Screen Actors Guild Awards.

Intanto chi vuole fare un salto virtuale nel mondo di Ted Lasso può approfittare della collaborazione tra Apple e EA SPORTS FIFA che è sfociata nel debutto della squadra fittizia allenata da Ted Lasso nel videogioco FIFA 23. Sia il famoso allenatore che i giocatori della squadra possono essere scelti nel gioco, ma a fare capolino c’è anche un altro simbolo della serie tv di Apple, lo stadio Nelson Road che i fan di Ted Lasso conoscono bene fin dalla prima stagione della serie.