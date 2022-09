FIFA 23, nel videogioco ci sarà anche la squadra di Ted Lasso

La riprese della terza, e forse ultima, stagione di Ted Lasso sono in corso ormai da qualche settimana nel Regno Unito, ma per rivedere l’allenatore più amato della serialità televisiva e i giocatori dell’AFC Richmond non bisognerà attendere ancora molto, a patto che ci si accontenti di ritrovare Roy Kent, lo stesso Ted Lasso e il resto della squadra in versione digitale.

Il merito è di FIFA 23, il simulatore calcistico sviluppato da EA Sports e in uscita in tutto il mondo il prossimo 30 settembre. È di queste ore l’annuncio che tra le tante squadre che i videogiocatori potranno far scendere in campo ci sarà anche l’AFC Richmond, il club fittizio allenato da Ted Lasso nella serie di AppleTV+.

Chi ha visto le prime due stagioni di Ted Lasso conosce bene la fatica che l’allenatore di football americano ha dovuto fare dopo il suo trasferimento nel Regno Unito per allenare la squadra di calcio destinata al fallimento. Non vi spoileriamo nulla, ma l’annuncio di EA SPORTS FIFA fa riferimento proprio a questo:

Ha dimostrato di far parte del gioco, ora Ted Lasso e la AFC Richmond saranno giocabili in FIFA 23 a partire dal 30 settembre.

Ted Lasso su FIFA 23: il video dell’annuncio e i primi dettagli

La squadra di calcio AFC Richmond sarà disponibile in FIFA 23 fin dal momento del lancio e potrà essere utilizzate come una qualsiasi altra squadra presente nel gioco, anche nella modalità carriera che ci farà vestire i panni dello stesso Ted Lasso in qualità di manager.

E non è tutto. Anche lo stadio del club inglese, il Nelson Road, sarà presente nel videogioco.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre per PlayStation, Xbox, PC e Stadia. L’edizione 2023 del famoso videogioco sarà l’ultima con questa denominazione: dal prossimo anno il videogioco sarà rilasciato come EA Sports FC.