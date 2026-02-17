Taratata batte Cuori 3: la musica vince rispetto alla soap. Boom Rai2 con il pattinaggio artistico. I dati Auditel del 16 febbraio 2026

Paolo Bonolis si impone nell’ultima puntata di Taratata. Quello che Mediaset ha presentato come un evento musicale ha sbaragliato la concorrenza nei 2 appuntamenti stagionali: i grandi nomi della musica italiana si sono alternati al cospetto di un maestro di cerimonie particolarmente incalzante e tante altre sorprese hanno animato le serate.

Non solo le note hanno fatto la differenza nell’Arena di Bergamo. Il format, che sarà replicato anche la prossima stagione, ha chiuso al 18,8% di Share riuscendo persino a battere un titolo forte come Cuori 3. La fiction di Raiuno, infatti, si arrende al 18,2% di Share. Il divario fra i due contenuti non è molto, ma rimane più che sufficiente per stabilire una nuova leadership televisiva.

Taratata meglio di Cuori 3: il pubblico ha scelto la musica

Le reti cadette, invece, mostrano altri parametri: Rai2 svetta grazie al pattinaggio artistico di Milano-Cortina 2026. Le gare olimpiche hanno portato a Viale Mazzini il 14% di Share, motivo per sorridere dati gli standard della manifestazione sportiva. Attesa e seguita non soltanto per le performance degli atleti azzurri che si stanno, comunque, distinguendo nel medagliere.

Rai3, con Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose, raggiunge il 7,2% di Share. Rete4 arriva al 4,6% con Quarta Repubblica. Meglio Italia Uno con Memory al 6,3% di Share, mentre La Torre di Babele su La7 si accontenta del 3,7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,2% di Share grazie a 4Hotel.

Nove punta sull’operazione nostalgia con il film Torno indietro e cambio vita che si attesta sull’1,7% di Share. The Kingdom, sul Canale 20, si ferma all’1,3% di Share. Mentre, in contemporanea, Non siamo soli su Rai4 conquista l’1,4%. Iris punta sul Padrino per ricordare Robert Duvall. L’epilogo, con La Morte di Michael Corleone, arriva all’1,8% di Share. RaiMovie con Hostliles – Ostili totalizza l’1,3% di Share.

De Martino ancora leader in access prime time

La sfida nel preserale generalista italiano vede ancora imporsi Stefano De Martino su Gerry Scotti: Affari Tuoi ottiene il 22,6% di Share, mentre La Ruota della Fortuna raggiunge il 21,3%. I format restano in scia, ma il gioco dei pacchi nelle ultime uscite (da prima dello speciale di San Valentino) sta trovando nuova linfa e questa “rinascita” incide sugli ascolti.

Il gioco del conduttore di Pavia, invece, sembra vivere un momento di stanca. Sono cicli, periodi che rispecchiano tendenze precise. Il margine di distanza non è ampio, vuol dire che la platea televisiva non ha ancora scelto davvero un programma prediletto. I format piacciono entrambi e vivono di folate, per un allungo – in termini di percentuale – di una delle due parti occorre attendere ancora qualche settimana.