Tango parte in ritardo di un’ora, Luisella Costamagna: “Mi scuso”

Serata movimentata per la programmazione Rai di ieri sera, a farne i conti è (anche) Tango, il programma della seconda serata del venerdì di Rai 2 condotto da Luisella Costamagna.

Proprio per Rai 2 la prima serata di per sé era già anomala, iniziata alle ore 21 con la diretta della discussione di voto finale delle legge di bilancio 2025 dalla Camera dei Deputati a cura di Rai Parlamento. A quell’ora le notizie e le immagini sul drammatico attentato accaduto a Brandeburgo, in Germania, avevano già fatto il giro delle principali edizioni dei Telegiornali, compresa l’edizione straordinaria attorno alle 22.5o su Rai 1 (come abbiamo avuto modo di riportarvi).

Su Rai 2, una volta terminata la diretta di Rai Parlamento, il Tg2 in edizione speciale ha continuato ad informare il pubblico per circa 40 minuti tra le 22:55 e le 23:35. A seguire, si pensava che la linea potesse andare direttamente ai programmi di seconda e terza serata, dunque all’ultima puntata di Tango condotto da Luisella Costamagna che, come previsto sulla guida tv, sarebbe dovuto partire venti minuti dopo mezzanotte: così non è stato.

Alle 23:35 va in onda il film Io sono babbo natale, previsto comunque in serata, ma iniziato più tardi per via dello speciale Tg2. Come una reazione a catena, inevitabilmente tutta la programmazione di Rai 2 è andata a slittare di tempi in tempi, così la povera Costamagna si è ritrovata ai nastri di partenza ben un’ora dopo l’orario che era stato fissato: all’1:17 minuti.

Le scuse di Luisella Costamagna

Essendo Tango una trasmissione registrata, la conduttrice non ha potuto fare nessun riferimento né al fatto accaduto in Germania, tanto meno al ritardo accumulato (evidentemente non per loro volere). La stessa Costamagna però è intervenuta sui suoi social, su X e non senza un velo di disappunto. Prima re-posta una spettatrice che si lamenta del ritardo del programma criticando la decisione di farlo iniziare dopo l’una del mattino (“Giustizia per il programma di Luisella Costamagna“), poi scrive: “#Tango era previsto a mezzanotte e 20 e invece parte adesso, con un’ora di ritardo. Mi scuso con gli ospiti e con chi voleva seguirci”.

Una chiusura d’anno piuttosto amara per la conduttrice che si potrà rifare non appena finite le feste, Tango infatti tornerà nella sua regolare seconda serata di Rai 2 dopo l’epifania.