Dopo il sontuoso dato di ascolto della seconda puntata, quando ha sfondato il muro del 20% di share, torna sabato prossimo 21 gennaio 2023 Tali e quali, la costola nip del più celebre Tale e quale show, lo spettacolo musicale in salsa talent diretto e condotto da Carlo Conti. Parliamo di sontuoso risultato perchè sfondare il 20% (chiudendo nei pressi della mezzanotte) avendo contro una macchina da guerra della portata di C’è posta per te, che anche nella seconda puntata conferma il 30% di share della prima emissione, è davvero tanta roba, come direbbe chi parla bene.

Dunque lo show del sabato sera di Rai1 si è ritagliato un posto certo nel sabato sera di Rai1 anche per la prossima stagione, magari con un supplemento di puntate, in questa collocazione temporale. Nel frattempo lo show prodotto con l’amabile collaborazione della società Endemol Shine Italy torna sabato prossimo con la sua terza puntata, in attesa della finale prevista il sabato prima il Festival di Sanremo.

Terza puntata che vedrà ancora in campo dieci concorrenti nuovi di zecca, più gli eterni ripetenti Francesco Paolonatoni e Gabriele Cirilli, intenti a conquistare le prime due posizioni in classifica che permetterebbe loro di accedere alla finale di questa nuova serie di Tali e quali. In giuria, giuria che appare più rilassata in questa serie, sopratutto Loretta Goggi e questo ci fa molto piacere, dovrà dunque giudicare le loro performance, per arrivare alla classifica finale di puntata.

Consueto innesto poi nella giuria formata appunto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, di un tale e quale a qualcuno, questa settimana sarà la volta di una copia dello chef Antonino Canavacciuolo. che ultimamente vediamo per l’ennesima volta nel varietà di Sky 1 Master chef, intendo a giudicare i piatti dei malcapitati aspiranti chef della tv a pagamento. Antonino Canavacciuolo sarà interpretato dall’ottimo Claudio Lauretta.

Appuntamento dunque per la terza puntata di Tali e quali 2023 a sabato 21 gennaio in prima serata su Canale 5 subito dopo la consueta puntata nell’access prime time di Rai1 del gioco a premi Soliti ignoti, il tutto diretto e condotto come sempre da Carlo Conti.