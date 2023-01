Torna questa su Rai1 per il quarto appuntamento l’edizione 2023 di Tali e Quali, dopo il buon riscontro delle prime tre serate, che hanno realizzato uno share medio superiore a quello delle prime tre puntate della scorsa edizione. Tali e Quali, che nasce nel 2019 in un solo appuntamento come spin-off “nip” di Tale e Quale Show, è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis.

Tali e Quali 2023, quarta puntata 28 gennaio: concorrenti

Anche in questa puntata parteciperanno dieci concorrenti non famosi, a cui si aggiungerà anche questa settimana la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che si sono classificati ultimi casualmente – l’ultima coppia classificata viene rimandata alla settimana successiva – anche la scorsa settimana. Il meccanismo dell’Ascensore, invece, la scorsa settimana non ha prodotto la scelta di nessun concorrente per la puntata di questa sera.

Tali e Quali 2023, quarta puntata 28 gennaio: quando va in onda

La quarta puntata di Tali e Quali 2023 andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25 circa. La prossima settimana, con la finale di sabato 4 febbraio, si concluderà questa seconda edizione di Tali e Quali, a cui seguiranno nei successi due sabati di febbraio, escluso sabato 11 febbraio, in cui si terrà la finale del 73° Festival di Sanremo, due appuntamenti di Tale e Quale in versione sanremese.

Tali e Quali 2023, quarta puntata 28 gennaio: giurati

A giudicare le performance interpretative di questa sera saranno come al solito Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro questa sera si aggiungerà uno speciale Renzo Arbore, che verrà interpretato da Claudio Lauretta.

Tali e Quali 2023, quarta puntata 28 gennaio: dove va in onda

La quarta puntata dell’edizione 2023 di Tali e Quali si potrà seguire in diretta su Rai1 dalle 21:25 e in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog seguirà con un liveblogging questa quarta puntata.