Focus ascolti: Tali e quali 2023 e la scelta vincente del sabato sera di Rai1

Scelta vincente. C’è ben poco altro da dire rispetto ai risultati ottenuti dall’edizione appena terminata di Tali e quali, la versione “nip” del più celebre e blasonato Tale e quale show. Lo spettacolo di varietà del sabato sera di Rai1 partito il 7 gennaio con una media del 18,89% di share e 3.252.000 telespettatori è cresciuto di settimana in settimana fino a toccare nell’ultima puntata di sabato scorso una media del 22,07% di share e 3.676.000 telespettatori. Dato che acquista ancora maggior peso visto che dall’altra parte su Canale 5 è in onda il programma in assoluto più importante e di successo dell’ammiraglia Mediaset e del mondo di Maria De Filippi, ovvero C’è posta per te.

Il programma diretto e condotto da Maria De Filippi, partito con il 30,16% di share della prima puntata è sceso al 28,97% proprio in corrispondenza con il dato più alto dello spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti, segno che quest’ultimo ha se non superato, almeno arginato la crescita ulteriore del blockbuster di Canale 5.

Tali e quali dunque ha centrato l’obbiettivo portando a casa un dato di ascolto assolutamente importante, rivelandosi dunque il prodotto perfetto per competere con C’è posta per te, creando quindi una valida alternativa al people show di Canale 5. Un dato quello di Tali e quali 2023 che risulta essere in crescita di 2 punti rispetto all’edizione 2022 di questo spettacolo musicale, che si era fermata ad una media delle puntate trasmesse del 18% di share.

Tali e quali 2023 ottiene il 23% di share fra le donne, il 28% fra gli over 65, il 21,67% nella pregiata classe socio economica medio alta ed il 26% nel pubblico con licenza media superiore, centrando quindi completamente l’obbiettivo del pubblico di riferimento della prima rete della Rai e conquistandosi di fatto la conferma nella prossima stagione televisiva nella medesima collocazione temporale e probabilmente con più puntate.