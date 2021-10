The Walking Dead continua a espandersi. La storica serie tv che racconta di un’epidemia zombie che ha distrutto l’umanità, è ormai diventata il punto di riferimento del canale cable AMC e della sua piattaforma di streaming AMC+. Proprio per questo l’universo di The Walking Dead è sempre pronto ad allargarsi con nuove serie tv, film tv e adesso con un’antologia dal titolo Tales of the Walking Dead, i racconti di The Walking Dead.

The Walking Dead nasce l’antologia

AMC ha ordinato una prima stagione di Tales of the Walking Dead composta da 6 episodi e che sarà rilasciata nell’estate del 2022. Al centro di questi racconti antologici ci saranno personaggi già conosciuti che arrivano dal mondo della serie ma anche altri mai visti prima.

Il progetto è creato da Channing Powell che è produttore sia della serie madre che del suo primo spinoff Fear the Walking Dead. Dan McDermott presidente della programmazione AMC ha spiegato come la serie antologica permetterà loro di intercettare anche un’altra tipologia di pubblico oltre ai fan storici della serie tv, curiosi di approfondire singole storie senza imbarcarsi in ore e ore di episodi. Scott M. Gimple che supervisiona tutto l’universo “zombie”, sarà naturalmente produttore della serie.

The Walking Dead quando torna la stagione 11?

I primi 8 episodi della prima parte dell’undicesima e ultima stagione di TWD sono disponibili in streaming in Italia su Disney+. E la piattaforma di streaming ha già anticipato che la seconda parte, composta da altri 8 episodi, partirà il 21 febbraio 2022 sempre a meno di 24 ore di distanza dagli USA su AMC. Per gli ultimi e conclusivi episodi bisognerà aspettare probabilmente l’autunno del 2022.

La seconda parte proseguirà quanto raccontato negli episodi appena terminati. Alcuni dei protagonisti saranno impegnati a fronteggiare la battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori. Altri ad Alexandria dovranno contrastare l’ira di Madre Natura, mentre il mondo sta letteralmente crollando davanti a loro. La vita nel Commonwealth è sempre più complicata e le vite di tutti, come sempre, sono in pericolo ogni giorno.

Un universo seriale zombie

La stagione 11 segnerà la fine della storica serie tv. Ma non del mondo TWD. Il suo primo spinoff Fear TWD è ancora in corso e non ci sono segnali per una sua imminente chiusura. Il suo secondo spinoff World Beyond era pensato per un racconto lungo su due stagioni e la seconda stagione è in queste settimane su Amazon Prime Video con rilascio settimanale degli episodi.

L’appena annunciato Tales ha infinite possibilità concentrandosi in ogni episodio su storie e personaggi diversi, come ha dimostrato anche l’espansione di American Horror Story, American Horror Stories.

AMC Studios ha poi già annunciato che la serie tv proseguirà con un nuovo progetto con protagonisti Daryl e Carol (Norman Reedus e Melissa McBride). Senza dimenticare che ormai da anni sono stati anticipati dei film incentrati sul personaggio di Rick Grimes – Andrew Lincoln. Insomma per i fan del mondo degli zombie ci sarà ancora tanto da scoprire.