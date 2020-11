Tale e Quale Show, puntata 13 novembre 2020: vince Lidia Schillaci

La seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show ha visto trionfare Lidia Schillaci, che si è resa protagonista di una intensa interpretazione di Listen, successo della cantante Beyoncé, che ha incantato la giuria. Un verdetto largamente condivisibile, dato che la Schillaci ancora una volta ha dato prova di possedere delle eccellenti doti vocali oltre che mimetiche, e chissà che si non si decida di impiegarla anche in contesti diversi dal programma.

La serata è stata aperta da Carlo Conti che da casa ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato nei giorni che lo hanno visto ricoverato presso l’ospedale Careggi di Firenze a causa del Covid-19 (“Questo virus è subdolo, non è una bischerata come diciamo noi toscani“).Il conduttore ha presentato in smartworking la serata proprio come due settimane fa, mentre nella scorsa era stato sostituito dai giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Ma ecco la classifica della serata:

Lidia Schillaci – Beyoncé con 70 punti; Virginio – Ed Sheeran con 59 punti; Agostino Penna – Phil Collins con 55 punti; Pago – Massimo Ranieri con 52 punti; Sergio Muniz – Julio Iglesias con 47 punti; Francesco Monte – Tiziano Ferro con 47 punti (in realtà Muniz e Monte quinti ex aequo); Giulia Sol – Liza Minelli con 43 punti; Jessica Morlacchi – Rihanna con 38 punti; Barbara Cola – Emma con 30 punti; Carolina Rey – Laura Pausini con 29 punti.

Ecco gli accoppiamenti per la terza puntata del torneo di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 21 novembre su Rai1. Carlo Conti ha annunciato che i concorrenti interpreteranno solo cantanti italiani:

Carolina Rey – Nada

Giulia Sol – Alexia

Francesco Monte – Ultimo

Agostino Penna – Drupi

Pago – Franco Califano

Lidia Schillaci – Mina

Barbara Cola – Anna Oxa

Jessica Morlacchi – Lara Fabian

Sergio Muniz – Ghali

Virginio – Gino Paoli

Conti aveva preannunciato l’imitazione di soli cantanti italiani nella prossima puntata, ma salta subito all’occhio una curiosa eccezione: Lara Fabian è un’artista di origini italiane ma di naizonalità belga (ha in realtà la doppia cittadinanza). Partecipò al Festival di Sanremo 2015 condotto da Carlo Conti con Voce, ma la sua canzone troppo legata alle atmosfere da Re Leone non le permette di accedere tra i sedici finalisti.