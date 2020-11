Vince Barbara Cola questa puntata più che particolare di Tale e Quale Show, andata in onda proprio questa sera per la prima volta nella storia del programma con alla sua conduzione non lo storico presentatore Carlo Conti, in queste ore ricoverato presso l’Ospedale Careggi di Firenze per Coronavirus, ma bensì la sua giuria: Orietta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Dopo la sorpresa del collegamento telefonico di Carlo Conti, anche l’ospitata di Renato Zero, imitato a pochi minuti dalla chiusura di Tale e Quale Show da Agostino Penna e da Pago. Il cantante ha voluto spendere due parole sulla difficile situazione vissuta da lui e da tanti colleghi in questo periodo storico più che particolare:

“Questa musica la devo ringraziare, perché mi ha sempre tenuto vivo con questa passione. Dobbiamo ricordarci che l’Italia sia il Paese di Puccini e di Verdi e di molti altri musicisti. Insomma, dobbiamo farci onore anche noi, non vi pare?”

Non da meno il ricordo di Renato Zero del grande Maestro Gigi Proietti:

“Non solo Maestro vostro ma anche Maestro mio, oltre che dei nostri amici che lo hanno respirato. La sua grande generosità è la cosa che maggiormente me lo ha reso vicino e appassionante. Ho anche avuto l’onore di truccarlo, una volta, e con la mia amicizia di offrirgli questo servizio”.

Un momento di grande commozione per tutto lo studio, in particolar modo per Giorgio Panariello e per Loretta Goggi, visibilmente commossi dalla presenza di Renato a Tale e Quale Show.

Le esibizioni della prossima settimana sono poi state assegnate da Loretta Goggi. Venerdì prossimo, dunque, assisteremo a Lidia Schillaci nei panni di Beyonce, Carolina Rey nei panni di Laura Pausini, Francesco Monte in Tiziano Ferro, Sergio Muniz in Julio Iglesias, Giulia Sol sarà invece Liza Minnelli, mentre Jessica Morlacchi sarà Rihanna. Virginio interpreterà Ed Sheeran, Barbara Cola vestirà i panni di Emma Marrone, Agostino Penna quelli di Phil Collins e Pago quelli di Massimo Ranieri.

Come già detto sopra, vince invece la seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show di questa sera Barbara Cola. Questa la classifica finale: