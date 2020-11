TALE E QUALE SHOW, la puntata del 30 ottobre 2020, cosa è successo



21.33. Entra in studio Giorgio Panariello. Come ben noto, Carlo Conti e è positivo al Covid e quindi sarà in collegamento da casa. “La notizia è che per la prima settimana non ci sarà in tv Carlo Conti!”. Il conduttore rassicura, sta bene ha solo poca febbre. “Ma bisogna stare attenti. Ci tengo, non voglio fare il supereroe, fenomeno che conduce da casa. Voglio dare attenzione anche agli asintomatici che vanno in giro senza saperlo e possono contagiare”.

21.37. Carlo Verdone giudice, racconta di essersi operato alle due anche ma di stare bene: “E’ stato un miracolo, ho anche preso due cm di altezza”.

21.42. Si riprende la diretta dopo una piccola pausa. Conti annuncia un quinto giudice straordinario, Gene Simmons dei Kiss, ovviamente “Cirilli version”

21.45. Primo ad esibirsi è Virginio che deve vestire i panni di Nek. Il trucco non è somigliantissimo ma la voce si avvicina all’originale. Giudizi positivi da parte della giuria.

21.54. Barbara Cola deve imitare Aretha Franklin. Verdone: “La voce dell’originale copre sempre tutto, è difficilissima, tu l’hai fatta perfettamente intonata, con grande energia”. Ottimo anche il trucco.

22.08. Jessica Morlacchi veste i panni di Marcella Bella con il brano “L’ultima poesia”. Bella interpretazione e anche il trucco è buono. Plauso da parte della giuria che ha apprezzato molto l’esibizione.

22.16. Francesco Monte deve interpretare Harry Styles. Nel frattempo è diventato uguale a Zac Efron. Canta “Watermelon Sugar”. La somiglianza con il cantante inglese non è altissima… Salemme lo trova simile. Ah.

22.30. Si torna alla diretta e Conti ricorda il messaggio di prevenzione di inizio puntata.

22.31. Lidia Schillaci deve interpretare Ornella Vanoni. Ha cantato (molto bene) “L’appuntamento”. Carlo Verdone: “E’ brava l’ha cantata molto bene, però ho sentito te, un pochino meno Ornella”. Loretta: “Lidia ha una vocalità importante, in questa forse è un po’ sacrificata, Ornella è molto dentro…”

22.44. E’ il momento di Carolina Rey con Diamonds are a girl’s best friend dal musical Moulin Rouge. La somiglianza è abbastanza notevole. Loretta: “Mi sono lasciata completamente trasportare, mi è piaciuto tutto”

22.58. Sergio Muniz sarà Jovanotti in questa puntata e canta “Bella”. Intonazione somigliante, trucco discreto come somiglianza ma non è facile. Loretta: “La voce è andata e venuta, un po’ sì, un po’ no… gestualità coinvolgente”.

23.10 Giulia Sol interpreta Celine Dion. Trucco un po’ lontano dall’originale, la voce difficile da raggiungere, soprattutto nelle parti più basse

23.20. Agostino Penna veste i panni di Biagio Antonacci ma, a livello di trucco, non ci siamo. La voce, invece, la ricorda.

23.28. Pago deve interpretare Ricky Martin.

23.34. Virginio sarà Franco Simone, Barbara Cola sarà Anastacia. Jessica Morlacchi, invece, Katy Perry. Francesco Monte dovrà diventare Raf. Lidia Schillaci diventerà Antonella Ruggiero. Carolina Rey diventerà Geri Halliwell. Sergio Muniz sarà David Bowie. Giulia Sol sarà Anna Tatangelo. Agostino Penna interpreterà Renato Zero. Pago, infine, Renato Zero. Entrambi lo dovranno interpretare.

23.44. Dopo il momento corale con Cirilli versione Gene Simmons, è il momento dei giudizi.

23.46. Virginio assegna 5 punti a Jovanotti, Barbara Cola a Pago, Jessica Morlacchi cinque a Monte, lui ricambia.

Lidia li assegna a Biagio Antonacci. Carolina Rey a Pago. Sergio a Virginio, Nek. Giulia Sol a Pago. Agostino Penna

a Ornella Vanoni. Pago a Nicole Kidman.

23.53. La giuria vota. Ecco i punti di Vincenzo Salemme: 6 Jovanotti, 7 Vanoni, 8 Kidman, 9 Harry Styles, 10 Biagio Antonacci, 11 Ricky Martin, 12 Nek, 13 Celine Dion, 14 Marcella Bella, 15 Aretha Franklin. Si passa a Loretta Goggi: 6 punti, Vanoni, 7 a Nicole Kidman, 8 Celine Dion, 9 punti Jovanotti, 10 a Harry Styles, 11 punti a Nek, Biagio Antonacci 12, Ricky Martin 13, Marcella Bella 14, Aretha Franklin, 15. Carlo Verdone: 6 punti Harry Styles, 7 Ornella Vanoni, 8 Nek, Nicole Kidman 9, Celine Dion 10, 11 Jovanotti, 12 Marcella Bella, 13 punti ad Antonacci, 14 a Pago, 15 Punti ad Aretha Franklin. Giorgio Panariello: 6 Harry Styles, 7 Nicole Kidman, 8 Ornella Vanoni, 9 Nek, 10 Jovanotti, 11 Celine Dion, 12 Marcella Bella 13, Biagio Antonacci, 14 Ricky Martin, 15 Aretha Franklin.

00.00. La classifica generale è questa, con le somme dei vari punti assegnati. 10) Lidia Schillaci 09) Francesco Monte e Carolina Rey 7) Sergio Muniz 6) Giulia Sol 5) Virginio 4) Agostino Penna 3) Jessica Morlacchi 2) Barbara Cola 1) Pago.

Prende il via questa sera il torneo di Tale e Quale Show e Carlo Conti, che ha annunciato di essere positivo asintomatico al Covid-19, condurrà la puntata in collegamento da casa.

Appuntamento, quindi, con la settima puntata, in onda oggi, venerdì 30 ottobre dalle 21.25, e il torneo dei campioni di ‘Tale e Quale Show’.

Carlo Conti sarà un ‘padrone di casa’, stavolta a distanza, per l’occasione supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Dopo la vittoria della settimana scorsa di Pago, che si è laureato “Campione di Tale e Quale Show 10’, da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma vedremo protagonisti i migliori 6 artisti di questa decima edizione (oltre a Pago ci saranno Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori 4 dell’anno scorso (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi).

Tutti andranno a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’: in tre settimane dovranno dare il meglio di se stessi, come sempre cercando di imitare in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Saranno 3 prime serate tutte da gustare perché in pratica si assisterà alle performance (sempre in diretta e dal vivo, accompagnate dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli) di chi si è maggiormente distinto nelle due ultime edizioni del programma, che anche quest’anno si è confermato leader degli ascolti del prime time.

Viene definito una sorta di ‘Champions League’ del varietà. Come di consueto, i protagonisti saranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, oramai tre punti più che fermi di ‘Tale e Quale Show’. Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. Presenza fissa, Gabriele Cirilli. Il regolamento: al termine di ogni puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale.

I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno inviare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda. ‘Tale e Quale Show’ è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it

Noi di TvBlog seguiremo la puntata, in diretta liveblogging, dalle 21.25 circa.